Colpensiones entregó los datos más recientes sobre el uso de ventana de oportunidad; 137.398 personas han sido trasladadas

Colpensiones informó que, en el marco del proceso de doble asesoría y traslado entre regímenes pensionales, se han registrado 265.626 solicitudes de asesoría entre el 16 de julio de 2024 y el 31 de mayo de 2026.

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De acuerdo con la entidad, estas solicitudes se han realizado tanto ante Colpensiones como ante los fondos privados, como parte del procedimiento informativo previo a la toma de decisiones sobre el régimen pensional.

Pensionados pueden consultar en línea como realizar el traslado. Foto: Creada con IA

En el mismo periodo, el sistema reporta 149.745 solicitudes de traslado de régimen, lo que refleja el movimiento de afiliados entre el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones y el Régimen de Ahorro Individual administrado por los fondos privados.

En cuanto a los flujos entre administradoras, el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) ha registrado 8.070 entradas de afiliados provenientes de otros esquemas.

A su vez, 137.398 personas se han trasladado desde el RAIS hacia la administración de Colpensiones, consolidando un mayor número de movimientos hacia el Régimen de Prima Media en el periodo analizado.

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Dentro del grupo de personas que han realizado estos traslados, la entidad informó que 25.572 ya han accedido a una pensión. Este dato corresponde a afiliados que, tras su proceso de cambio de régimen, cumplieron con los requisitos establecidos para el reconocimiento de la prestación económica.

Colpensiones señaló que estas cifras hacen parte del seguimiento al proceso de implementación de la normativa vigente en materia pensional, en la que la doble asesoría se establece como un mecanismo para orientar a los ciudadanos antes de decidir su permanencia o traslado entre regímenes.

“El registro de solicitudes y traslados permite observar el comportamiento de los afiliados en el sistema y la dinámica entre los distintos fondos de pensiones”, indicó Colpensiones.

Todos los ciudadanos deben cumplir con la 'doble asesoría' para cambiar de régimen de pensiones en Colombia. Foto: Agencia 123rf

Afiliación al sistema

En cuanto a la afiliación, el sistema registró 7.224.610 personas vinculadas al Régimen de Prima Media, con una distribución de 52,5 % hombres y 47,5 % mujeres. Frente al mes anterior, se presentó un aumento del 0,2 %, asociado a 25.371 nuevas afiliaciones y 17.400 traslados desde fondos privados.

Del total de afiliados, 3.096.320 personas, equivalentes al 42,9 %, son cotizantes activos. El valor de las cotizaciones alcanzó $2,02 billones en el mes reportado. El informe detalla además que el 86 % de las mesadas se ubica hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. También se indica que 71.670 afiliados residen en el exterior, de los cuales 48.017 realizan aportes de forma activa.