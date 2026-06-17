Economía

Pagan hasta el 11 % de interés: las cuentas de ahorros en Colombia que más hacen rendir la plata en junio del 2026

El reporte de la Superfinanciera muestra amplias diferencias en las tasas que las entidades financieras pagan por los recursos captados de sus clientes.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

17 de junio de 2026 a las 4:01 p. m.
Cuentas que más ahorro generan.
Cuentas que más ahorro generan. Foto: Getty Images

Un reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre las tasas de captación efectivas anuales (E.A.) por entidad evidenció diferencias significativas en la remuneración que ofrecen los establecimientos financieros por los recursos captados de sus clientes.

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De acuerdo con la información divulgada por el organismo de supervisión, las tasas corresponden a “promedios ponderados de los montos captados” por cada entidad.

El listado es encabezado por Banco Pichincha S.A., que registra una tasa de captación de 11 %, seguido por Bansen con 9,92 % y Finandina con 9,31 %.

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Cada entidad maneja porcentajes diferentes. Foto: Getty Images

En los primeros lugares también aparecen Nu Colombia C.F., con una tasa de 8,75 %, y Lulo Bank, con 7,83 %. Más abajo se ubican Banco Contactar, con 6,97 %; Rappipay, con 6,64 %; Banamía S.A., con 5,59 %; Bancompartir y Banco Serfinanza S.A., ambos con niveles cercanos al 4 %.

El informe muestra además que varias entidades tradicionales registran tasas inferiores a las observadas en los primeros lugares del ranking. Entre ellas figuran Itaú, Banco Falabella, Banco Mundo Mujer, Banco Popular, Banco W y Bancamía, cuyas tasas se ubican en un rango de entre 2 % y 3 %.

Por su parte, otras entidades presentan indicadores aún más bajos. En este grupo aparecen Davivienda, Banco de Occidente, Financiera Juriscoop, Coltefinanciera, Confiar y JFK Cooperativa Financiera, con tasas que oscilan entre cerca de 1 % y 2 %.

En la parte baja de la clasificación se encuentran varias cooperativas, compañías de financiamiento y bancos con niveles inferiores al 1 %. Entre ellos figuran Banco GNB Sudameris, Banco Agrario, Cooperativa Financiera de Antioquia, Unión, Cofincafé, Banco Davivienda, BBVA Colombia, AV Villas, Citibank, Banco de Bogotá, Coopcentral y Bancolombia.

Getty Creativo
Cada usuario debe conocer los beneficios que le otorga su banco. Foto: Getty Images/iStockphoto

Según el reporte, Bancolombia registra la menor tasa de captación del listado, con 0,07 %, mientras que Banco de Bogotá reporta 0,18 % y Coopcentral 0,17 %.

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Las tasas de captación constituyen uno de los indicadores utilizados para medir la remuneración que las entidades financieras pagan por los recursos que reciben de los ahorradores y clientes.

Los resultados divulgados por la Superintendencia Financiera permiten observar el comportamiento de cada entidad y las diferencias existentes en el mercado frente a la captación de depósitos y otros productos de ahorro.