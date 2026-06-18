No caiga en la trampa: alertan por estafas que aprovechan el pago de la prima

Con la llegada del pago de la prima de mitad de año, expertos en ciberseguridad advirtieron sobre el incremento de riesgos asociados a fraudes digitales que buscan aprovechar el aumento de las transacciones financieras y el interés de los usuarios por promociones, descuentos y ofertas propias de la temporada.

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De acuerdo con información divulgada por la firma de ciberseguridad Kaspersky, millones de colombianos recibirán recursos adicionales que suelen destinarse al ahorro, el pago de obligaciones, viajes o compras, una situación que también representa una oportunidad para los ciberdelincuentes.

Los delincuentes buscan quedarse con el dinero de miles de personas. Foto: Composición de El País con imágenes de Pocki IA y Getty

La compañía señaló que una de las modalidades más utilizadas es la ingeniería social, una técnica mediante la cual los delincuentes manipulan a las personas para que entreguen información sensible o lleven a cabo acciones sin verificar previamente la autenticidad de los mensajes recibidos.

Entre las estrategias más frecuentes figuran ofertas llamativas, supuestos bonos, premios inesperados y alertas bancarias falsas distribuidas a través de correos electrónicos, mensajes de texto, aplicaciones de mensajería y redes sociales.

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Según la firma, al interactuar con estos mensajes, las víctimas pueden ser dirigidas a sitios web que imitan plataformas de entidades financieras o comercios legítimos. Allí se les solicita información como contraseñas, datos de tarjetas bancarias o códigos de verificación. En otros casos, los atacantes utilizan aplicaciones maliciosas para obtener acceso a información almacenada en dispositivos móviles y computadores.

Kaspersky advirtió que las consecuencias de estos fraudes pueden ir más allá de la pérdida inmediata de dinero. También pueden derivar en accesos no autorizados a cuentas bancarias, compras fraudulentas, suplantación de identidad y utilización de datos personales para nuevos engaños.

La empresa reveló que el 40 % de los colombianos no sabe identificar un sitio web falso, mientras que un 12 % adicional no tiene claridad sobre cómo comprobar la legitimidad de una página web. Asimismo, indicó que el 27 % de los usuarios mantiene desactivadas las herramientas de protección en sus dispositivos y que el 14 % desconoce si su información se encuentra protegida.

“El factor decisivo muchas veces no es la complejidad técnica del ataque, sino la capacidad de generar confianza, urgencia o curiosidad en la víctima”, afirmó Lisandro Ubiedo, analista senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky. Agregó que “una pausa antes de responder, abrir un enlace o ingresar datos puede marcar la diferencia entre proteger una cuenta o exponerla”.

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Entre las recomendaciones para reducir los riesgos, la compañía sugirió verificar la dirección de las páginas web antes de ingresar información financiera, desconfiar de mensajes urgentes o promociones inusuales, evitar transacciones en redes wifi públicas y activar la autenticación de doble factor en las cuentas digitales.