Los militares y policías que realizan labores de desminado y manejo de explosivos tendrán una nueva prima económica que podrá llegar hasta el 20 % de su asignación básica mensual.

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Así funcionará la nueva prima para militares y policías

El Gobierno nacional expidió el Decreto 1038 del 5 de agosto de 2026, mediante el cual creó la prima de desminado y disposición de artefactos explosivos.

Este dictamen está enfocado a reconocer las labores de alto riesgo que realizan determinados integrantes de la Fuerza Pública.

La medida cobija a personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que participe directamente en actividades especializadas de desminado humanitario, detección, neutralización y disposición de artefactos explosivos.

El beneficio no está dirigido de manera general a todos los uniformados. En las Fuerzas Militares, contempla a oficiales, suboficiales, soldados profesionales e infantes de marina profesionales que cumplan las condiciones establecidas.

En la Policía Nacional alcanza al personal del nivel ejecutivo y a los patrulleros que desarrollen estas funciones especializadas.

La norma establece además que la pertenencia a una determinada unidad no es suficiente para recibir el pago. El uniformado debe desarrollar efectivamente las actividades contempladas en el decreto y acreditar las condiciones técnicas, operativas y administrativas exigidas para acceder al reconocimiento.

Entre los requisitos reportados se encuentran la acreditación para desarrollar estas labores y la demostración de que fueron realizadas durante el periodo correspondiente.

El porcentaje de la prima se calculará sobre la asignación básica mensual del uniformado. Foto: Getty Images

El pago será progresivo y no hará parte de la pensión

Uno de los aspectos centrales de la medida es que el 20 % no se pagará desde el comienzo. La prima tendrá una aplicación gradual: durante el primer año corresponderá al 10 % de la asignación básica mensual, durante el segundo año subirá al 15 % y a partir del tercer año alcanzará el 20 %.

El porcentaje se calcula sobre la asignación básica mensual del uniformado, por lo que no equivale a un aumento del 20 % sobre la totalidad de su remuneración.

Además, el decreto establece que esta prima no constituye factor salarial ni prestacional, razón por la cual no será tenida en cuenta para calcular la asignación de retiro.

La decisión busca reconocer las condiciones particulares de quienes realizan una de las actividades de mayor riesgo dentro de las operaciones de seguridad.

El desminado y la neutralización de explosivos requieren capacitación y certificación especializada; incluso dentro de la Fuerza Pública, no cualquier uniformado está habilitado para ejecutar directamente estas tareas.

El Ministerio de Defensa ya había puesto en consideración pública el proyecto que posteriormente dio origen a esta medida.

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En abril de 2026, la cartera publicó el proyecto de decreto para crear esta prima para oficiales, suboficiales, soldados e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares, además del personal del nivel ejecutivo y patrulleros de la Policía.

Con la expedición del Decreto 1038, el reconocimiento pasó de ser una propuesta normativa a convertirse en una prestación específica para el personal que cumpla los requisitos.

La medida concentra el beneficio en quienes están directamente expuestos al riesgo de minas y otros artefactos explosivos, sin extenderlo al conjunto de integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.