Prosperidad Social anunció fechas clave para cobrar las transferencias en junio; hay novedad por elecciones presidenciales

En la antesala de la segunda vuelta presidencial programada para el domingo 21 de junio de 2026, Prosperidad Social anunció una modificación temporal en el cronograma de pagos de varios programas sociales, con el objetivo de garantizar la transparencia y el normal desarrollo de la jornada democrática.

¿Cómo saber si tiene algún beneficio con el Sisbén en junio? Este es el paso a paso a seguir

La entidad confirmó que las transferencias correspondientes a los programas Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor serán suspendidas durante el fin de semana electoral como una medida de blindaje institucional.

De esta manera, no se realizarán pagos los días 19, 20 y 21 de junio, fechas que coinciden con las actividades previas y la realización de los comicios presidenciales.

Miles de personas reciben beneficios. Foto: Prosperidad social

Según explicó Prosperidad Social, esta decisión busca evitar cualquier tipo de interferencia o percepción de influencia sobre el proceso electoral, asegurando que la distribución de los subsidios se mantenga completamente separada de la jornada democrática. La medida hace parte de los protocolos adoptados por las entidades del Estado durante periodos electorales para garantizar la transparencia y la confianza ciudadana.

Ante este ajuste temporal, la entidad hizo un llamado a los beneficiarios para que tengan en cuenta las fechas establecidas y organicen con anticipación el retiro de sus recursos. Quienes tengan pagos habilitados antes de la suspensión podrán reclamarlos en los puntos autorizados y canales dispuestos por las entidades financieras y operadores encargados de la dispersión de los recursos.

Prosperidad Social también confirmó que, una vez concluya la segunda vuelta presidencial, los desembolsos se reanudarán de manera inmediata. El cronograma establece que los pagos volverán a estar disponibles entre el 22 y el 24 de junio, periodo en el que los beneficiarios podrán acceder nuevamente a las transferencias correspondientes a los distintos programas sociales.

La entidad reiteró que los recursos asignados a los hogares beneficiarios están garantizados y que la suspensión es únicamente temporal. Por lo tanto, quienes no puedan cobrar antes del inicio del fin de semana electoral tendrán la posibilidad de hacerlo una vez se restablezca el servicio de pagos después de las elecciones.

Beneficios que recibirán miles de ciudadanos en los últimos días de 2025; los interesados deben cumplir los requisitos de los programas

Los programas Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor benefician a millones de colombianos en situación de vulnerabilidad económica. Estas ayudas representan un apoyo fundamental para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y otros gastos esenciales de los hogares de menores ingresos.

Prosperidad Social anunció las fechas de los pagos. Foto: DPS

Por esta razón, Prosperidad Social insistió en la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con los cronogramas de pago, puntos de atención y fechas límite de cobro.

Con esta medida, el Gobierno busca que la segunda vuelta presidencial del 21 de junio transcurra con plenas garantías democráticas, mientras se protege la continuidad de los programas sociales que apoyan a las poblaciones más vulnerables del país.

La recomendación para los beneficiarios es verificar sus giros con anticipación y tener presentes las fechas de suspensión y reanudación para evitar contratiempos al momento de reclamar los recursos.