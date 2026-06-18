Marcas brindarán recompensas por votar: así puede ahorrar dinero y reclamar beneficios con su certificado electoral

Los colombianos que participen en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio no solo estarán ejerciendo su derecho al voto, sino que también podrán acceder a una serie de beneficios, promociones y descuentos ofrecidos por diferentes marcas que buscan reconocer la participación ciudadana.

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Entre las iniciativas anunciadas para esta jornada se encuentran descuentos en movilidad, bebidas de cortesía, promociones para el hogar y rebajas en productos musicales y tecnológicos, todos dirigidos a quienes presenten su certificado electoral.

Las personas deben guardar su certificado electoral. Foto: Adobe Stock

Una de las marcas que se suma a esta iniciativa es Juan Valdez, que entregará un tinto de 4 onzas de cortesía a las personas que presenten su certificado electoral. El beneficio será válido únicamente el 21 de junio y estará sujeto a términos y condiciones definidos por la compañía.

Por su parte, Yamaha Musical ofrecerá un 10 % de descuento en instrumentos musicales, equipos de audio y accesorios. La promoción estará disponible en los puntos de venta de Bogotá, Cali y el centro comercial El Tesoro, en Medellín. Los interesados deberán presentar su certificado electoral para acceder al beneficio, que también estará sujeto a las condiciones establecidas por la marca.

Quienes estén pensando en renovar algunos elementos de descanso para el hogar también podrán aprovechar una promoción especial. Comodísimos anunció una oferta de 2x1 en almohadas de la misma referencia para las personas que acrediten su participación en las elecciones mediante el certificado electoral. La promoción estará vigente el 21 de junio y aplicará bajo términos y condiciones.

A estas iniciativas se suma DiDi, que facilitará la movilidad de los votantes durante la jornada electoral. La plataforma activará el código promocional ‘VOTACONDIDI’, con el que los usuarios podrán obtener un 30 % de descuento en solicitudes de arrendamiento realizadas a través de ‘DiDi Express’ y ‘DiDi Pon Tu Precio’.

El beneficio estará disponible durante todo el 21 de junio en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Ibagué, Cúcuta, Popayán y Villavicencio.

Asimismo, Starbucks Colombia anunció que entregará un café del día (tinto) tamaño corto de cortesía a quienes presenten su certificado electoral en las tiendas participantes. La iniciativa busca reconocer a quienes participan activamente en la democracia y estará disponible por tiempo limitado y hasta agotar existencias, según las condiciones definidas por la compañía.

Estas campañas hacen parte de una tendencia cada vez más frecuente entre empresas privadas que buscan incentivar la participación ciudadana mediante beneficios y experiencias para los votantes.

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Aunque cada promoción cuenta con condiciones específicas, todas tienen un requisito en común: presentar el certificado electoral como prueba de haber participado en la jornada.

Por ello, quienes acudan a las urnas este 21 de junio podrán conservar este documento no solo como constancia de su participación democrática, sino también como una oportunidad para acceder a descuentos y beneficios especiales ofrecidos por diferentes marcas en todo el país.