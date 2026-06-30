Colpensiones confirma reactivación del servicio para usuarios, tras suspensión por mantenimiento; esto dijeron

En la mañana de este 30 de junio, se conoció la situación que cientos de usuarios presentaban para realizar sus trámites en el portal oficial de Colpensiones, el fondo público de pensiones más importante del país. Esto por cuenta de un mantenimiento programado que tomará varios días.

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Sin embargo, tras varias horas, la empresa se pronunció a través de un comunicado, informando que, con el propósito de garantizar la continuidad en la atención y normalizar la prestación de sus servicios, fue suspendida temporalmente la migración del Centro de Datos que se venía adelantando como parte de un proceso de actualización tecnológica.

Tras las fallas registradas en sus servicios, Colpensiones aseguró que la información de los afiliados y los recursos administrados no se encuentran comprometidos. Foto: ADOBE STOCK

“La decisión se tomó de manera preventiva para retornar oportunamente a la operación habitual de los canales de atención y asegurar que las personas puedan acceder a los servicios y trámites de Colpensiones con normalidad”, detalló la entidad.

Además de este restablecimiento, también lo harán los 81 puntos de atención de Colpensiones, PAC, que se encuentran funcionando con normalidad en todo el país y están disponibles para orientar, asesorar y atender a la ciudadanía en sus trámites y solicitudes.

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Pese a esto, aseguraron que la migración mencionada no ha sido cancelada, sino que será retornada el próximo fin de semana del 4 y 5 de julio, bajo ventanas operativas y protocolos técnicos definidos para este tipo de actividades, con el fin de garantizar la seguridad, integridad y confiabilidad de la información.

La migración tecnológica de Colpensiones fue aplazada como medida preventiva y se retomará bajo protocolos técnicos para garantizar la seguridad de la información. Foto: Colpensiones

“La entidad reitera que estas labores hacen parte de su estrategia permanente de fortalecimiento tecnológico y que no comprometen la información de los colombianos y colombianas, ni los recursos administrados”, agregó Colpensiones.

Finalmente, detallaron que seguirán informando sobre cualquier novedad relevante. Además, la actualización se desarrolla bajo los procedimientos establecidos para este tipo de intervenciones, con el acompañamiento de equipos especializados y dentro de los mecanismos de seguimiento de las autoridades competentes.

Colpensiones informó que sus canales de atención fueron restablecidos y que continuará informando a los afiliados sobre el avance de la actualización tecnológica. Foto: guillermo torres-semana