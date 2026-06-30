En la mañana de este 30 de junio, Asofondos, gremio que reúne a las administradoras privadas de pensiones como Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, expresó una fuerte preocupación tras la suspensión temporal de los servicios de Colpensiones, la administradora pública de pensiones. Dicha administradora aseguró que no prestaría su servicio en sus puntos de atención a nivel nacional ni a través de su página web, su aplicación o la atención telefónica, entre el sábado 27 de junio y el jueves 2 de julio de 2026.

Sector vivienda reacciona a la propuesta de De La Espriella sobre créditos de vivienda al 2 %: “Necesita generar condiciones”

Tras la decisión, Asofondos detalló que la contingencia afecta varios procesos misionales esenciales para los afiliados al sistema pensional colombiano, incluyendo trámites de afiliación, traslados, corrección de historia laboral, atención de quejas y reclamos prioritarios y el cumplimiento de órdenes judiciales.

La interrupción de los canales de atención de Colpensiones genera preocupación, pues ocurre a pocos días del plazo para radicar solicitudes de traslado por oportunidad. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Adicional a ello, el gremio también pone en evidencia una grave situación, asegurando que esta ocurre a menos de tres semanas de la fecha límite del 16 de julio de 2026 para radicar solicitudes de traslado por oportunidad, lo cual resulta inconveniente para los afiliados que deseen ejercer este derecho.

Finalmente, Asofondos detalló que las administradoras privadas continuarán prestando sus servicios normalmente, pero estos estarán condicionados al evento de indisponibilidad de Colpensiones.

Junta clave del Banco de la República: entre la presión política, la inflación y el riesgo de subir otra vez las tasas

Adicional a ello, también se verían impactados quienes buscarán adelantar trámites como las afiliaciones, historia laboral o solicitudes de atención, pues estos permanecerán inhabilitados mientras se ejecutan las labores técnicas.

Aunque las AFP privadas seguirán operando con normalidad, Asofondos advirtió que varios de sus procesos dependerán de la disponibilidad de los sistemas de Colpensiones. Foto: Guillermo Torres

Es importante tener en cuenta que los afiliados a Colpensiones también se verán afectados y que la razón de la situación responde a la ejecución de mantenimientos preventivos y actualizaciones tecnológicas, necesarias para el correcto funcionamiento de sus plataformas.

Colpensiones detalló que, con corte al inicio del 2026, se han realizado cerca de 36.000 nuevas afiliaciones y más de 8.000 traslados provenientes de fondos privados. Más del 90% de los pensionados supera actualmente los 55 años de edad.

Los afiliados a Colpensiones deberán esperar a que finalicen los mantenimientos tecnológicos para adelantar trámites como afiliaciones, solicitudes de atención y consultas de historia laboral. Foto: Colprensa