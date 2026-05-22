Empleo sin pensión: la informalidad condena a millones de colombianos a una vejez precaria

Aunque dos de las reformas que logró pasar el Gobierno de Gustavo Petro tocan los temas más sensibles para los colombianos: el laboral y el pensional, el panorama de ambos es un tanto agobiante para los ciudadanos que están sumidos en la informalidad.

Con un trabajo informal obtienen ingresos y suman a las cifras de reducción del desempleo que mes a mes publica el Dane. Pero detrás de ese fenómeno, que afecta al 55,3 % de la población ocupada del país hay un futuro incierto. Millones de colombianos estarían así siendo condenados a una vejez precaria, según plantearon expertos que participaron en el II Foro Longevidad y Centenarios: la oportunidad del Siglo XXI, que se realizó en Bogotá.

Según afirman los expertos que debatieron el tema en el evento, “es urgente dejar a un lado el asistencialismo e integrar a los mayores al mercado formal del conocimiento”.

Ahorro pensional, clave para una vejez tranquila Foto: Getty Images/iStockphoto

Las estadísticas que presentaron para sustentar la necesidad de abordar la problemática suenan escalofriantes. Tres de cada cuatro personas se la pasan más de un tercio de su vida laboral en la informalidad, con ingresos inestables y sin posibilidad de ahorrar para cuando llegue la hora de su retiro laboral.

Por esa inestabilidad laboral es que solo 1 de cada 10 personas en ese universo de informales puede llegar a completar las semanas requeridas para una pensión.

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La precariedad no solo será para la vejez, puesto que, en las estadísticas que presentaron los panelistas, aseguraron que al cierre de 2025, casi el 50 % de los ocupados ganaba menos de un salario mínimo. Es decir, sin ingresos suficientes para vivir, ni pensar en ahorrar para la vejez.

Ahorro pensional Foto: Stock.adobe.com / El País

Desprotección que terminará en subsidios

La pensión es algo que se construye en la vida laboral, de lo contrario, en la vejez, las personas estarán conducidas a depender de un subsidio del Estado, lo que, de paso, presiona las finanzas públicas. Y si es tanta la población necesitada de apoyo, como lo es la del mundo de la informalidad, no habrá plata que alcance.

Para los expertos del evento sobre longevidad, la desprotección social es crítica en dos sectores. “En el campo, la informalidad alcanza un 83 %. Por otro lado, el país cuenta con 5,2 millones de micronegocios que emplean a casi 10 millones de personas, pero el 84 % de estos negocios son informales y el 88 % de sus trabajadores no cotiza a salud ni a pensión”.

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¿Qué proponen?

Cálculos preliminares apuntan a que se necesitaría proteger a al menos 7,6 millones de personas mayores. Para eso, los expertos proponen crear un OCAD de Longevidad utilizando el 10 % de las regalías de Ciencia y Tecnología.

“Esta iniciativa busca financiar biotecnología, impulsar la educación e incentivar el mercado del cuidado digital, el cual estima un potencial de 400 millones de dólares anuales”, señalan los expertos.

Vejez con seguridad, porque se tiene una pensión. Lo que merecen los colombianos. Foto: Getty Images