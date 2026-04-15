Más de 149.000 adultos mayores en Santander recibirán el tercer pago de Colombia Mayor: link para verificar

Prosperidad Social informó el comienzo de un nuevo periodo de pagos del programa Colombia Renta Mayor en Santander, dirigido a 149.000 adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad. Luego de varios ciclos de entrega, las entidades responsables anunciaron ajustes en los valores que recibirán los beneficiarios.

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El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, informó que el tercer ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor iniciará el próximo 17 de abril y finalizará el 4 de mayo.

“Seguimos cumpliendo nuestro compromiso con las personas mayores del país, garantizando la entrega oportuna de los recursos y avanzando en mecanismos más seguros y directos para su acceso”, dijo.

La entrega de recursos comenzará en los próximos días. Foto: Prosperidad Social

En esta ocasión, el Gobierno nacional determinó que las personas menores de 80 años recibirán 80.000 pesos y que quienes sean mayores de esa edad recibirán 225.000 pesos.

La entidad beneficiará a 149.133 personas mayores en Santander e invertirá, para este ciclo, 34.399 millones de pesos en la región.

“Estamos dando pasos importantes hacia la inclusión financiera de nuestros beneficiarios, facilitando que puedan recibir sus transferencias en cuentas bancarias o billeteras digitales, lo que mejora su calidad de vida y reduce barreras en el acceso a estos apoyos”, agregó el director.

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Enlaces para confirmar su presencia en el programa

Página web: prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV.

prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV. Canal de contenido de WhatsApp: https://onx.la/chwp.

https://onx.la/chwp. Presentar una PQRSDF (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web: https://onx.la/delta1.

Las autoridades recomiendan revisar los links del programa. Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Requisitos para acceder al programa Colombia Renta Mayor

Para formar parte del programa, los adultos mayores deben cumplir con las siguientes condiciones: