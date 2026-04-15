Finanazas

Más de 149.000 adultos mayores en Santander recibirán el tercer pago de Colombia Mayor: link para verificar

Por medio de los puntos La Perla, Prosperidad Social entregará un total de 34.000 millones de pesos en el departamento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

15 de abril de 2026, 5:25 p. m.
El Gobierno nacional anunció este martes que se iniciará un nuevo ciclo de pagos.
El Gobierno nacional anunció este martes que se iniciará un nuevo ciclo de pagos. Foto: Prosperidad Social/Web

Prosperidad Social informó el comienzo de un nuevo periodo de pagos del programa Colombia Renta Mayor en Santander, dirigido a 149.000 adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad. Luego de varios ciclos de entrega, las entidades responsables anunciaron ajustes en los valores que recibirán los beneficiarios.

Prosperidad Social cambia fechas de giro de subsidios: ojo a Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Renta Joven

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, informó que el tercer ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor iniciará el próximo 17 de abril y finalizará el 4 de mayo.

“Seguimos cumpliendo nuestro compromiso con las personas mayores del país, garantizando la entrega oportuna de los recursos y avanzando en mecanismos más seguros y directos para su acceso”, dijo.

La entrega de recursos comenzará el 30 de septiembre, para los beneficiarios bancarizados; para quienes recibirán el pago por giro, a partir del 2 de octubre. El proceso se extenderá hasta el 16 de octubre.
La entrega de recursos comenzará en los próximos días. Foto: Prosperidad Social

En esta ocasión, el Gobierno nacional determinó que las personas menores de 80 años recibirán 80.000 pesos y que quienes sean mayores de esa edad recibirán 225.000 pesos.

La entidad beneficiará a 149.133 personas mayores en Santander e invertirá, para este ciclo, 34.399 millones de pesos en la región.

“Estamos dando pasos importantes hacia la inclusión financiera de nuestros beneficiarios, facilitando que puedan recibir sus transferencias en cuentas bancarias o billeteras digitales, lo que mejora su calidad de vida y reduce barreras en el acceso a estos apoyos”, agregó el director.

Hasta $230.000 al mes: Gobierno amplía plazo para subsidio a adultos mayores del sector cultural

Enlaces para confirmar su presencia en el programa

Subsidio Colombia Mayor: desde este martes se puede cobrar el nuevo giro del beneficio en Cali.
Las autoridades recomiendan revisar los links del programa. Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Requisitos para acceder al programa Colombia Renta Mayor

Para formar parte del programa, los adultos mayores deben cumplir con las siguientes condiciones:

  • No contar con pensión.
  • Ser hombre de 65 años o más, o mujer de 60 años o más.
  • Tener 55 años (hombres) o 50 años (mujeres) con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %, sin pensión.
  • Ser campesino.
  • Pertenecer a comunidades indígenas, raizales, negras, afrocolombianas o pueblo rom.
  • Ser cuidador de una persona con discapacidad y no disponer de ingresos.
  • En el caso de ciudadanos colombianos, demostrar residencia en el país durante al menos diez años al momento de la inscripción.