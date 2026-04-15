Más de 149.000 adultos mayores en Santander recibirán el tercer pago de Colombia Mayor: link para verificar

Prosperidad Social informó el comienzo de un nuevo periodo de pagos del programa Colombia Renta Mayor en Santander, dirigido a 149.000 adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad. Luego de varios ciclos de entrega, las entidades responsables anunciaron ajustes en los valores que recibirán los beneficiarios.
El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, informó que el tercer ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor iniciará el próximo 17 de abril y finalizará el 4 de mayo.
“Seguimos cumpliendo nuestro compromiso con las personas mayores del país, garantizando la entrega oportuna de los recursos y avanzando en mecanismos más seguros y directos para su acceso”, dijo.
En esta ocasión, el Gobierno nacional determinó que las personas menores de 80 años recibirán 80.000 pesos y que quienes sean mayores de esa edad recibirán 225.000 pesos.
La entidad beneficiará a 149.133 personas mayores en Santander e invertirá, para este ciclo, 34.399 millones de pesos en la región.
“Estamos dando pasos importantes hacia la inclusión financiera de nuestros beneficiarios, facilitando que puedan recibir sus transferencias en cuentas bancarias o billeteras digitales, lo que mejora su calidad de vida y reduce barreras en el acceso a estos apoyos”, agregó el director.
Enlaces para confirmar su presencia en el programa
- Página web: prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV.
- Canal de contenido de WhatsApp: https://onx.la/chwp.
- Presentar una PQRSDF (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web: https://onx.la/delta1.
Requisitos para acceder al programa Colombia Renta Mayor
Para formar parte del programa, los adultos mayores deben cumplir con las siguientes condiciones:
- No contar con pensión.
- Ser hombre de 65 años o más, o mujer de 60 años o más.
- Tener 55 años (hombres) o 50 años (mujeres) con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %, sin pensión.
- Ser campesino.
- Pertenecer a comunidades indígenas, raizales, negras, afrocolombianas o pueblo rom.
- Ser cuidador de una persona con discapacidad y no disponer de ingresos.
- En el caso de ciudadanos colombianos, demostrar residencia en el país durante al menos diez años al momento de la inscripción.