Subsidios

Hasta $230.000 al mes: Gobierno amplía plazo para subsidio a adultos mayores del sector cultural

La iniciativa amplía la cobertura de Colombia Mayor para fortalecer la protección social de adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
18 de febrero de 2026, 1:53 p. m.
La ampliación del plazo busca aumentar la cobertura en regiones con baja conectividad.
La ampliación del plazo busca aumentar la cobertura en regiones con baja conectividad. Foto: getty images
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones

Más de Consumo inteligente

Dian

¿Qué debe hacer si le llegó un requerimiento de la Dian?

Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera.

¿Bajará el pasaje de TransMilenio? Alcalde Carlos Fernando Galán responde a los ciudadanos

Foto: Internet

Estos son los nuevos topes de Nequi y Daviplata para 2026: ojo con el 4x1000

El fondo de pensiones cuenta con diversas alternativas para los usuarios.

Estas son las alternativas para las personas que no logran pensionarse

Este es el atractivo programa para comprar vivienda en Bogotá.

Compre casa fácil en Bogotá: los 7 subsidios que muchos están aprovechando; así puede aplicar

El ahorro pensional de quienes devenguen más de 2,3 salarios mínimos se hará en Colpensiones y en una Accai.

Colpensiones confirma anhelado alivio para miles de pensionados en Colombia

.

Suspensión del salario mínimo 2026: 12 preguntas y respuestas para cuidar su salario y su próximo pago

Plan retornó y plan salida de Bogotá

Por medio de este trámite podría recuperar el IVA generado en la compra de vehículos nuevos

Las empresas, además de consignar a tiempo, deben trabajar en campañas de educación financiera que permitan que las cesantías sean usadas de forma responsable por sus beneficiarios.

Cambio en la fecha de consignación de las cesantías; conozca el nuevo día límite

Noticias Destacadas