Subsidios
Hasta $230.000 al mes: Gobierno amplía plazo para subsidio a adultos mayores del sector cultural
La iniciativa amplía la cobertura de Colombia Mayor para fortalecer la protección social de adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
18 de febrero de 2026, 1:53 p. m.
La ampliación del plazo busca aumentar la cobertura en regiones con baja conectividad. Foto: getty images
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento