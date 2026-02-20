Prosperidad Social cambia fechas de giro de subsidios: ojo a Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Renta Joven

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) es una de las entidades gubernamentales más importantes y la principal encargada del diseño de subsidios y programas sociales que buscan beneficiar a comunidades marginadas o en condición de pobreza y pobreza extrema. Recientemente, la entidad hizo un anuncio clave para los beneficiarios de sus programas.

La entidad aseguró que modificó el calendario de entrega de transferencias monetarias para ajustarlo al inicio del contrato de operación que garantiza la distribución de los recursos.

Así quedan las nuevas fechas en los distintos programas:

Colombia Mayor

Anunciaron que, en primer lugar, el programa de Colombia Mayor cambia su fecha para el inicio del trámite de transferencia con ciclo doble (1 y 2), que comenzará el 27 de febrero y se extenderá hasta el 20 de marzo.

El tercer ciclo será a partir del 22 de abril, el cuarto ciclo, luego del 20 de mayo; el quinto ciclo inicia el 17 de junio, y el sexto, a partir del 29 de julio.

“Con esta medida buscamos proteger a nuestras personas mayores y evitar que el proceso contractual impacte el calendario. Por eso hemos dispuesto un doble ciclo que nos permitirá ponernos al día”, dijo Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social.

Renta ciudadana o devolución del IVA

Precisaron que el primer ciclo de la entrega de recursos está proyectado para la segunda y tercera semana de marzo.

Aseguraron que la focalización de nuevos hogares se realizará en los ciclos 2 y 5, como una medida de eficiencia administrativa. Esto significa que, para el ciclo 1, se utilizará la base de beneficiarios correspondiente al último ciclo de 2025.

El primer ciclo será a partir del 20 de marzo; el segundo, el 30 de abril, y el tercero, el 24 de junio.

Renta Joven

El DPS precisa que la entrega de transferencias a los beneficiarios bancarizados del programa se realizará el próximo martes 24 de febrero. Para los jóvenes que reciben el incentivo mediante la modalidad de giro, la entidad está a la espera de la entrada en ejecución del operador bancario que permitirá efectuar las transferencias.

El primer ciclo se dará a partir del 24 de febrero; el segundo, luego del 27 de marzo; el tercero será el 28 de mayo, y el cuarto, el 16 de julio.

Es importante tener en cuenta que el pasado 19 de febrero terminó el plazo para la presentación de propuestas en el proceso de adjudicación del operador de entrega de las transferencias. A partir de ese momento, la entidad espera que la evaluación, selección e inicio de operación tomen menos de cuatro semanas.