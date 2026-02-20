Economía

Prosperidad Social cambia fechas de giro de subsidios: ojo a Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Renta Joven

Estas son las nuevas fechas en los distintos programas de la entidad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 1:14 p. m.
Estas son las nuevas fechas.
Estas son las nuevas fechas. Foto: Prosperidad Social

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) es una de las entidades gubernamentales más importantes y la principal encargada del diseño de subsidios y programas sociales que buscan beneficiar a comunidades marginadas o en condición de pobreza y pobreza extrema. Recientemente, la entidad hizo un anuncio clave para los beneficiarios de sus programas.

La entidad aseguró que modificó el calendario de entrega de transferencias monetarias para ajustarlo al inicio del contrato de operación que garantiza la distribución de los recursos.

Prosperidad Social
Estas son las nuevas fechas. Foto: Prosperidad Social

Así quedan las nuevas fechas en los distintos programas:

Colombia Mayor

Anunciaron que, en primer lugar, el programa de Colombia Mayor cambia su fecha para el inicio del trámite de transferencia con ciclo doble (1 y 2), que comenzará el 27 de febrero y se extenderá hasta el 20 de marzo.

Macroeconomía

Precio del euro: la divisa cerró la semana con alza marcada; viajeros deben tomar nota

Macroeconomía

Dólar cerró el mercado al alza: precio oficial del 20 de febrero

Macroeconomía

“El decreto es una maroma jurídica para llegar al 23% con debilidades”: José Manuel Restrepo analiza en SEMANA decreto del salario mínimo

Macroeconomía

Remesas en récord, pero con menos efecto: cuando el dólar bajo golpea a quienes viven de los giros del exterior

Macroeconomía

Dólar abre estable en Colombia: este es el precio del 20 de febrero

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 20 de febrero: así se mueve la moneda

Macroeconomía

Salario mínimo vital móvil: este es el decreto transitorio que el Gobierno Petro presentó al Consejo de Estado. Lo que hay que saber

Consumo inteligente

Prosperidad social evalúa posible pago acumulado de Colombia mayor si se aseguran los recursos

Consumo inteligente

Colombia Mayor 2026: fechas de pago confirmadas del subsidio y consulta para beneficiarios

Consumo inteligente

Cambios en beneficio para más de 700.000 personas; así quedan los nuevos pagos y quiénes dejan de recibirlo

El tercer ciclo será a partir del 22 de abril, el cuarto ciclo, luego del 20 de mayo; el quinto ciclo inicia el 17 de junio, y el sexto, a partir del 29 de julio.

“Con esta medida buscamos proteger a nuestras personas mayores y evitar que el proceso contractual impacte el calendario. Por eso hemos dispuesto un doble ciclo que nos permitirá ponernos al día”, dijo Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social.

Remesas en récord, pero con menos efecto: cuando el dólar bajo golpea a quienes viven de los giros del exterior

Renta ciudadana o devolución del IVA

Precisaron que el primer ciclo de la entrega de recursos está proyectado para la segunda y tercera semana de marzo.

Aseguraron que la focalización de nuevos hogares se realizará en los ciclos 2 y 5, como una medida de eficiencia administrativa. Esto significa que, para el ciclo 1, se utilizará la base de beneficiarios correspondiente al último ciclo de 2025.

El primer ciclo será a partir del 20 de marzo; el segundo, el 30 de abril, y el tercero, el 24 de junio.

Renta Ciudadana en Colombia: así será el último pago del año y los nuevos montos para 2025.
Estas son las nuevas fechas. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con foto de: (Prosperidad Social)

Renta Joven

El DPS precisa que la entrega de transferencias a los beneficiarios bancarizados del programa se realizará el próximo martes 24 de febrero. Para los jóvenes que reciben el incentivo mediante la modalidad de giro, la entidad está a la espera de la entrada en ejecución del operador bancario que permitirá efectuar las transferencias.

Predios rurales estarían siendo avaluados con incrementos de hasta en 1.000 % más, reclama Fedegán

El primer ciclo se dará a partir del 24 de febrero; el segundo, luego del 27 de marzo; el tercero será el 28 de mayo, y el cuarto, el 16 de julio.

Es importante tener en cuenta que el pasado 19 de febrero terminó el plazo para la presentación de propuestas en el proceso de adjudicación del operador de entrega de las transferencias. A partir de ese momento, la entidad espera que la evaluación, selección e inicio de operación tomen menos de cuatro semanas.

Estas son las nuevas fechas.
Estas son las nuevas fechas. Foto: JORGE SERRATO

Más de Macroeconomía

España maneja el euro, una moneda que deja al peso colombiano bastante rezagado.

Precio del euro: la divisa cerró la semana con alza marcada; viajeros deben tomar nota

Dólar a la baja dolar dólares

Dólar cerró el mercado al alza: precio oficial del 20 de febrero

.

“El decreto es una maroma jurídica para llegar al 23% con debilidades”: José Manuel Restrepo analiza en SEMANA decreto del salario mínimo

.

Remesas en récord, pero con menos efecto: cuando el dólar bajo golpea a quienes viven de los giros del exterior

Ser millonario puede proporcionar un sentido de seguridad financiera

Dólar abre estable en Colombia: este es el precio del 20 de febrero

Esta es la cotización de la moneda en el mercado de profesionales del cambio.

Dólar en casas de cambio para este 20 de febrero: así se mueve la moneda

.

Salario mínimo vital móvil: este es el decreto transitorio que el Gobierno Petro presentó al Consejo de Estado. Lo que hay que saber

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo

Ministro Antonio Sanguino dice que nuevo decreto del salario mínimo lo mantendrá en $2.000.000

La gran apuesta es reactivar la inversión, pública y privada, para impactar sectores claves como la infraestructura y la vivienda.

El sector vivienda cae en Colombia: alerta en el país tras los más recientes datos del crecimiento económico del Dane

Noticias Destacadas