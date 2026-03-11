Finanzas
Alertan sobre nueva estafa que estaría utilizando ilícitamente el nombre de Prosperidad Social y el presidente Gustavo Petro
Los usuarios de internet deben denunciar cualquier tipo de publicidad falsa.
11 de marzo de 2026, 7:04 p. m.
Las personas no deben entregar información a perfiles que se hagan pasar por funcionarios de Prosperidad Social. Foto: Truecaller
