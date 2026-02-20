Economía

Predios rurales estarían siendo avaluados con incrementos de hasta en 1.000 % más, reclama Fedegán

El catastro multipropósito avanza en la actualización que, según declaraciones anteriores, en algunos casos no se ponía al día hacía décadas. Gremio de ganaderos pedirá audiencia al IGAC.

20 de febrero de 2026
20 de febrero de 2026, 9:22 a. m.
Predios rurales
Predios rurales Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque el catastro multipropósito que se adelanta en Colombia es para mucho más que poner a los dueños de propiedades a pagar más impuesto predial, sin duda ese es el punto más sensible, que genera reclamos, como el que hizo Fedegán, gremio de ganaderos de Colombia.

La agremiación dijo que los reajustes que se están aplicando en los avalúos catastrales, para los predios rurales, superan el 1.000 %, lo que a todas luces les incrementará el valor a pagar en el impuesto a la propiedad.

Ante ello, Fedegán solicitó reunión urgente con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-Igac, y más directamente con Gustavo Marulanda.

El fin del encuentro solicitado, según la vocería del gremio ganadero, es revisar y dialogar sobre la normatividad, de manera que se puedan esclarecer aspectos relacionados con el uso de la tierra y su capacidad productiva.

José Félix Lafaurie
José Félix Lafaurie, preidente de Fedegán. Foto: NICOLAS LINARES

Propuestas iniciales

Previo a que el Igac acepte la reunión solicitada por Fedegán, el gremio sugiere tener en cuenta los factores que distorsionan la actividad, tales como la inseguridad, la falta de infraestructura y, en general, el acceso a los bienes y servicios públicos que hacen que la ganadería sea más compleja y con poca rentabilidad.

Según afirma José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, “el reajuste de los avalúos catastrales y la consecuente liquidación y pago del impuesto predial para los propietarios de los predios rurales, que se encuentran inmersos en las zonas geoeconómicas homogéneas establecidas en el aludido acto administrativo, en no pocos casos alcanzan un ajuste del mil por ciento y hasta más”.

La actividad social incluyó la entrega de útiles escolares y materiales pedagógicos para estudiantes de la Institución Educativa Santa Elena La Cabrera y sus sedes rurales, buscando impactar a las comunidades campesinas.
Producción de la tierra. Foto: Alcaldía de Popayán

Pequeños productores, afectados

Para Lafaurie, tener que asumir los ajustes previstos, tras la actualización catastral, daría un duro golpe a la productividad del campo. Más aún porque “existe bastante inquietud de los productores en razón a las implicaciones tributarias, catastrales y de costos de producción que generan las actuales disposiciones para el sector ganadero”.

Desde la argumentación de Fedegán, se trata de un renglón de la economía colombiana en la que no hay ricos, pues el 82 % de los productores son pequeños ganaderos.

Además, el directivo de Fedegán pidió que, en especial, se tenga en cuenta que las zonas en las que se adelanta la actividad ganadera hay “factores de inestabilidad que inciden negativamente en materia de producción y, sin lugar a duda, deben ser tenidos en cuenta, pues hacen que la labor del campo y en especial de la ganadería, sea mucho más compleja y con poca rentabilidad”.

Noticias Destacadas