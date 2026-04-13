“Si hoy le están cobrando demasiado con el predial y el avalúo catastral, es culpa del alcalde”: ministro Armando Benedetti

El Gobierno del presidente Gustavo Petro buscó desmarcarse de la polémica que se ha generado en varias regiones por el excesivo aumento del impuesto predial y la actualización catastral.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que, si se está presentando un alto incremento, esto sería responsabilidad de los alcaldes del país.

“Usted va a saber qué clase de alcalde tiene, bueno o malo, porque si hoy le están cobrando demasiado con el predial y con el avalúo catastral, es culpa del alcalde, porque es él y el concejo el que tenía que dar la tasa de la tarifa que le tienen que cobrar. O sea que, si va a protestar, hágalo pacíficamente frente a la alcaldía”, solicitó el ministro del Interior.

El presidente Gustavo Petro ya había calentado el debate diciendo que, incluso, sacaría a los alcaldes del cargo. “Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”, afirmó.

Petro criticó directamente a algunos mandatarios regionales con los que ha tenido diferencias. “El gobernador de Santander queda advertido: su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la Nación; reúna a los alcaldes que coordina y se pone a trabajar con ellos en los acuerdos de tasa predial en los concejos municipales de Santander. La paz es un derecho y punto. No sacar los ojos a nadie, no los pondré presos, pero los alcaldes como servidores públicos me responden”, dijo el presidente.

El mandatario insistió en que ese incremento no sería responsabilidad del Gobierno Nacional, sino de los mandatarios locales y regionales. “Hasta hoy hay plazo para que los alcaldes preparen la iniciativa y se levanten las barricadas en Santander y demás puntos donde ocurra”, solicitó Petro.

Petro agitó el paro por avalúo catastral con advertencia a alcaldes: “Salen de inmediato de su cargo por orden mía”

El presidente dijo que no ha ordenado que se enfrente la fuerza pública a los manifestantes y reiteró que “es el alcalde y el Concejo el que baja la tasa; dejen de engañarse”.

Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, le contestó al presidente. “Advertido de qué, señor presidente (¿tengo que aumentar mi seguridad?), sea claro. Para empezar, yo no organizo paros, no estoy de acuerdo con las vías de hecho”, aseguró.

En las últimas horas, desde la Federación Nacional de Departamentos (FND), los gobernadores expresaron su solidaridad con los alcaldes del país y recordaron que se trata de funcionarios elegidos por voto popular, por lo que tienen esa autonomía territorial frente al Gobierno Petro.