Congresistas provida radican proyecto de acto legislativo sobre el aborto: “La vida humana existe desde la fecundación”

El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo se reabre en Colombia, pese a que la Corte Constitucional ya estableció que las mujeres tienen derecho a tomar la decisión de abortar hasta la semana 24 de gestación, mediante una sentencia que profirió en 2022.

La bancada provida del Congreso radicó un proyecto de acto legislativo que busca reformar el artículo 11 de la Constitución Política, una discusión que abordó la alta corte cuando dirimió el debate sobre el aborto, ante la ausencia de una decisión por parte del Poder Legislativo sobre ese asunto.

Wadith Manzur no podrá tomar posesión como congresista; esto dice el concepto de la Secretaría del Senado

Según sus promotores, el articulado busca fortalecer la protección constitucional de la vida humana desde la fecundación. Esto significa que se reconocería al ser humano en gestación como sujeto de especial protección constitucional.

“Lamentablemente, algunas organizaciones, acudiendo a litigio estratégico, y una Corte Constitucional que terminó legislando y tomando la decisión por 50 millones de colombianos, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de manera total y mantuvo las tres causales hasta los nueve meses de gestación”, expresó el representante a la Cámara David Cote.

David Cote, candidato cristiano a la Cámara: “Podemos concluir que el aborto es el principal genocidio del siglo XXI”

Cote afirmó en conversación con SEMANA que el articulado no busca atacar la sentencia de la Corte Constitucional ni modificar el Código Penal. Según el representante, solo se enfoca en “reconocer la vida del no nacido como sujeto de especial protección”.

El proyecto de acto legislativo solo consta de dos artículos. En el primero de ellos se establece la modificación que proponen a la Carta Política, mientras que el segundo dispone derogar “las normas que le sean contrarias” desde el momento de su promulgación.

Iván Gallo, del Tercer Canal, leyó en vivo una carta a Gustavo Petro sobre su Gobierno: “Una guarida que produce un escándalo diario”

“El derecho a la vida es inviolable: la vida humana existe desde la fecundación y gozará de protección constitucional durante todas las etapas de su desarrollo. El ser humano en gestación es sujeto de especial protección constitucional. No habrá pena de muerte”, se lee en el articulado presentado por Cote y los demás congresistas de la bancada provida.

Cote le explicó a SEMANA que el proyecto de acto legislativo daría un nuevo mandato constitucional que llevaría a orientar la interpretación del ordenamiento jurídico. “Nuestro propósito es que el derecho a la vida del ser humano en gestación tenga el máximo nivel de protección constitucional. Este acto legislativo no modifica por sí mismo el Código Penal ni regula los procedimientos médicos; establece un nuevo marco constitucional que, naturalmente, tendrá consecuencias para el desarrollo de la legislación y de la jurisprudencia”, aclaró el congresista.