Profamilia presentó su balance de gestión de 2025 y reveló cifras que dimensionan su alcance en el país. En total, la entidad acompañó a 561.014 personas y brindó más de 3,29 millones de servicios y productos especializados en salud sexual y reproductiva.

El balance confirma el peso de la organización en una de las áreas más sensibles de la salud pública colombiana y deja ver un sistema que atendió desde anticoncepción y vacunación hasta aborto seguro, detección temprana y apoyo a jóvenes en distintas regiones del país.

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En 2025 Profamilia acompañó a 561.014 personas y brindó más de 3,29 millones de servicios y productos especializados en salud sexual y reproductiva. Foto: PROFAMILIA

Cifras que marcan el año

La fotografía general del informe es contundente. Profamilia concentró el mayor volumen de atenciones en la región Centro, con 200.142 pacientes; seguida por Antioquia y Santanderes, con 162.268; Norte, con 111.312; y Occidente, con 89.122. En conjunto, estas cifras muestran una red de atención con fuerte presencia territorial, capaz de responder en zonas urbanas y también en territorios donde el acceso suele ser más difícil.

Otro dato clave es la composición de la población atendida. El 88,1 % de la atención estuvo dirigida a mujeres, lo que confirma que los servicios de salud sexual y reproductiva siguen teniendo en ellas a su principal grupo de demanda.

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Sin embargo, uno de los hitos más relevantes del balance fue la atención a 154.815 jóvenes menores de 24 años, un indicador que evidencia una mayor búsqueda de información, orientación y servicios por parte de adolescentes y adultos jóvenes.

Anticoncepción en alta demanda

Ingimage. Foto: Ingimage

La anticoncepción volvió a ocupar un lugar central en el balance de gestión. Los métodos más utilizados fueron el implante subdérmico, con 59.172 unidades; los inyectables, con 23.814; y el DIU T de cobre, con 13.946. A esto se suma la rotación de 22.700.000 condones a través de las marcas Piel, Confiamor y la referencia institucional de preservativos.

Las cifras de anticoncepción permanente también llaman la atención: más de 16.000 vasectomías y más de 33.000 ligaduras de trompas. Estos resultados muestran que las decisiones sobre planificación familiar siguen siendo una parte importante del trabajo de Profamilia, tanto en la prevención de embarazos no planeados como en el acompañamiento de proyectos de vida autónomos e informados.

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Cobertura territorial y tecnología

La expansión territorial fue otro de los puntos fuertes del balance. Profamilia realizó 3.054 brigadas de salud en 685 territorios, beneficiando a más de 76.000 personas que enfrentan barreras geográficas, económicas o sociales para acceder a estos servicios. En un país con brechas persistentes en salud, este tipo de despliegue marca la diferencia entre recibir atención o quedar por fuera del sistema.

La telemedicina también tuvo un papel importante. La organización registró cerca de 10.000 atenciones a través de la estrategia Mía de aborto hasta la semana 12 de gestación, además de servicios de psicología y salud mental. A esto se suma Zona Joven, un chat gratuito de orientación para jóvenes que operó en 31 departamentos y 412 municipios, con 65.833 usuarias y usuarios atendidos. La combinación de atención presencial, extramural y digital fortalece un modelo más cercano a las necesidades reales de la población.

Prevención y detección

Foto: adobe stock

En el frente de prevención, Profamilia reportó 169.491 intervenciones para la detección y atención oportuna del cáncer de cuello uterino. Dentro de ese total se realizaron más de 62.000 pruebas de VPH, más de 45.000 citologías y 15.502 biopsias. Estas cifras reflejan un trabajo sostenido frente a una enfermedad que sigue siendo una de las principales amenazas para la salud de las mujeres en el país.

La vacunación también avanzó con fuerza. Profamilia aplicó 163.503 dosis, un crecimiento del 10,4 % frente a 2024. Las vacunas con mayor demanda fueron hepatitis B, con 23,3 %; VPH, con 14,6 %; e influenza, con 11,4 %. El dato confirma que la entidad mantiene una participación importante no solo en salud sexual y reproductiva, sino también en estrategias de salud pública basadas en la prevención.

Aborto seguro y atención integral

Mujeres participan en una protesta durante el Día Internacional del Aborto Seguro en la plaza principal del Zócalo, en Ciudad de México, México, el 28 de septiembre de 2022. (Foto de Daniel Cárdenas/Agencia Anadolu vía Getty Images) Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Uno de los apartados más sensibles del informe fue el de aborto seguro. En 2025, Profamilia brindó 59.532 atenciones en este campo. El 94,5% de los casos se atendieron antes de la semana 15 de gestación y el 79,9% de los procedimientos se realizaron mediante métodos farmacológicos. Además, en el 99% de los casos se ofreció acceso a un método anticonceptivo, integrando prevención y continuidad del cuidado.