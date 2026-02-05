“Es inconstitucional”: Profamilia rechaza Acuerdo 340 por poner barreras al aborto en Bogotá

Profamilia rechazó de manera pública la aprobación del Acuerdo 340 por parte del Concejo de Bogotá y advirtió que la decisión busca imponer nuevas barreras al acceso al aborto en la capital.

Para la organización, se trata de una medida inconstitucional porque contradice la Constitución de 1991, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y vulnera un derecho fundamental ya reconocido en Colombia.

El pronunciamiento se conoció a través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, en el que Profamilia recordó que en Colombia el aborto es legal y debe ser garantizado hasta la semana 24 de gestación, de conformidad con la Sentencia C-055 de 2022. Después de ese plazo, señaló, el procedimiento continúa permitido bajo las tres causales establecidas en la Sentencia C-355 de 2006.

La organización insistió en que ninguna autoridad puede imponer requisitos adicionales ni condiciones que dificulten el acceso a este servicio de salud.

En el mismo mensaje, Profamilia afirmó que el Acuerdo 340 aprobado por el Concejo de Bogotá impone barreras prohibidas a un servicio de salud esencial y, por esa razón, desconoce el marco constitucional y la jurisprudencia vigente.

Para Profamilia, la aprobación del Acuerdo 340 desconoce de manera expresa la Constitución de 1991, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Acuerdo 879 de 2023. En su mensaje, la organización hizo un llamado directo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para que objete el acuerdo aprobado por el Concejo, al considerar que vulnera derechos fundamentales y que impone barreras prohibidas al acceso a un servicio de salud esencial.

En el mismo pronunciamiento, Profamilia reiteró que el aborto sigue siendo un derecho en Colombia. La organización recordó que las mujeres y personas gestantes pueden solicitar un aborto seguro, ya sea a través de su EPS o de manera particular, sin que se les exijan requisitos adicionales distintos a los establecidos por la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

La entidad también reiteró que el aborto debe garantizarse sin requisitos adicionales y recordó que se trata de un derecho reconocido por la Corte Constitucional.