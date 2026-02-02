Le dicen a MinSalud que la leche de una madre en duelo no pierde propiedades nutricionales, a propósito de polémico proyecto

Polémica en el país por un proyecto que impulsa el Ministerio de Salud, el cual le apunta a que madres en condición de duelo no puedan donar leche materna.

De tal modo, se fijan unos criterios respecto a quiénes podrían donar leche materna y quiénes quedarían excluidas, algo que ha generado varias críticas.

Donación de leche materna: MinSalud ajusta normas en bancos y anuncia mesa técnica con madres en duelo

A propósito, el Ministerio de Salud emitió durante las últimas horas un comunicado por la polémica que ha generado dicho proyecto, dado que hay quienes consideran que este es excluyente.

“El Proyecto de Resolución da cumplimiento a la Ley 2361 de 2024 y tiene como propósito fortalecer la Estrategia de Bancos de Leche Humana en Colombia, elevando los estándares de calidad, seguridad y cuidado que permiten proteger la vida y la salud de niñas y niños, especialmente de aquellos en mayor condición de vulnerabilidad”, indicó MinSalud en el comunicado emitido este lunes, 2 de febrero.

En medio del ruido que ha generado dicho proyecto, en Blu Radio habló la abogada Ángela María Muñoz, promotora de la ley Brazos Vacíos. La jurista rechazó el plan del Gobierno y recordó que la leche materna de una madre que está en duelo no pierde propiedades nutricionales por el hecho de que ella esté atravesando ese duro momento.

Así influye la leche materna en el desarrollo intelectual de un bebé, según estudio

“La leche que puede donar una mujer que está en duelo no tiene ninguna diferencia con respecto a la leche de una mujer que no está en duelo. Es decir, las condiciones nutricionales para ese bebé son las mismas; no hay evidencia que establezca que la leche pierde sus capacidades, incluso aun cuando los niveles de cortisol de la mujer pueden ser altos. Y además de eso, las leches que se donan, esos mililitros que son sumamente importantes para los neonatos que están en las unidades de cuidados intensivos, pues son recibidos por bancos con muchísima escasez”, destacó Muñoz en la emisora citada anteriormente.