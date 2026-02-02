Salud

Donación de leche materna: MinSalud ajusta normas en bancos y anuncia mesa técnica con madres en duelo

El Gobierno avanza en una resolución para fortalecer estándares de calidad e inocuidad en la leche donada, mientras organizaciones y mujeres que han perdido a sus bebés piden que el proceso no derive en exclusiones ni discriminación.

Redacción Salud
2 de febrero de 2026, 1:31 p. m.
El Ministerio de Salud aseguró que la resolución sobre Bancos de Leche Humana sigue en construcción participativa y busca evitar cualquier forma de discriminación contra madres en duelo.
El Ministerio de Salud avanza en una resolución para fortalecer los Bancos de Leche Humana, mientras crece la polémica por la posible exclusión de madres que han perdido a sus bebés como donantes.

Consulta pública y mesa técnica en el centro de la discusión

El Ministerio de Salud y Protección Social respondió este 2 de febrero de 2026 a la controversia que se ha instalado alrededor de los bancos de leche humana en Colombia.

La polémica se ha generado particularmente por la discusión sobre si las madres que han perdido a sus bebés deberían o no poder donar leche materna.

En un comunicado oficial, el Ministerio aseguró que la resolución no busca prohibiciones arbitrarias, sino fortalecer la seguridad y la calidad de los bancos de leche materna para proteger a los recién nacidos más vulnerables en cumplimiento de la Ley 2361 de 2024.

La polémica ha cobrado fuerza en un terreno especialmente sensible: el duelo perinatal.

Para muchas mujeres que atraviesan la pérdida gestacional o neonatal, la donación puede representar no solo un acto solidario, sino también una forma de tramitar el dolor.

La evidencia internacional reconoce que estas pérdidas tienen efectos profundos en la salud mental materna y requieren acompañamiento especializado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre el impacto emocional de la muerte fetal y neonatal y la necesidad de apoyo psicológico y social para las familias afectadas.

El Ministerio insistió en que el proyecto no está cerrado, sino en fase final de consulta pública, y que busca incorporar más de 180 observaciones realizadas por expertos, organizaciones y personas con competencia en el tema.

Según la entidad, el proceso pretende enriquecer la decisión final con criterios técnicos, científicos y humanos.

Duelo, derechos y estándares sanitarios

En ese marco, la autoridad sanitaria anunció que desarrollará una mesa técnica con participación de mujeres que han enfrentado este duelo, así como de especialistas y actores relevantes.

Esto, con el propósito de escuchar experiencias y priorizar los derechos de las mujeres y el derecho fundamental a la salud, incluyendo la salud mental.

El comunicado reafirma además el compromiso institucional con la promoción y protección de la lactancia materna y con el fortalecimiento de la Estrategia de Bancos de Leche Humana en el país.

La resolución final, aseguró el Ministerio, atenderá los estándares legales vigentes y buscará prevenir cualquier forma de discriminación.

El debate evidencia la complejidad de regular un sistema que salva vidas, especialmente en unidades neonatales, sin desconocer las realidades emocionales de las mujeres que viven pérdidas gestacionales.

Ministerio de Salud mantiene bajo control el riesgo del virus Nipah en Colombia

El American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), por ejemplo, subraya en sus guías clínicas que el duelo tras una pérdida perinatal puede derivar en depresión, ansiedad o estrés postraumático, y debe ser abordado con cuidado y enfoque integral.

En las próximas semanas, la mesa técnica y la versión definitiva de la resolución serán claves para determinar cómo Colombia equilibra la seguridad sanitaria con un enfoque de derechos y humanidad en uno de los temas más delicados de la salud materno-infantil.

