El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud aseguraron que Colombia no presenta casos del virus Nipah y que el riesgo actual se mantiene bajo, mientras se refuerzan las medidas de vigilancia preventiva.

Autoridades refuerzan controles y seguimiento ante alerta internacional por brotes en India

Colombia mantiene un monitoreo preventivo frente a la alerta internacional por dos casos sospechosos de virus Nipah en trabajadores sanitarios del distrito de North 24 Parganas, en el estado de Bengala Occidental, India.

Los reportes, emitidos el 12 de enero por las autoridades locales, indican que las investigaciones epidemiológicas continúan bajo la supervisión del Gobierno indio y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El virus Nipah (NiV), un patógeno emergente altamente letal, puede transmitirse de animales a personas y, en algunos casos, entre personas por contacto cercano.

Se ha asociado principalmente con murciélagos frugívoros y cerdos, y con el consumo de alimentos contaminados, como frutas mordidas por animales infectados.

La infección puede ser asintomática, pero en otros casos provoca enfermedades respiratorias graves o inflamación del cerebro (encefalitis), con tasas de mortalidad que oscilan entre el 40 % y el 75 %.

Actualmente, no existen vacunas ni tratamientos antivirales específicos, y la atención médica se basa en la detección temprana y el manejo de síntomas en centros hospitalarios.

Aunque históricamente los brotes de Nipah se han limitado al sur y al este de Asia, principalmente en India y Bangladesh, la OMS mantiene alerta constante ante su potencial de propagación.

Hasta la fecha, el riesgo global se considera bajo y no se han registrado casos fuera de las regiones afectadas.

Viajeros deben extremar precauciones ante la alerta internacional

En Colombia, el riesgo es aún menor, pues los murciélagos que actúan como reservorios del virus no habitan el país, no se importan animales de riesgo desde las zonas afectadas y no se han reportado casos humanos ni animales en América.

Aun así, las autoridades sanitarias colombianas han intensificado la vigilancia.

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud mantienen alertas informativas en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, y coordinan acciones con redes nacionales e internacionales de seguimiento.

Además, recuerdan al personal de salud la importancia de reportar de inmediato cualquier caso sospechoso, especialmente en personas con antecedentes de viaje a zonas con alerta sanitaria.

Se aconseja a quienes viajen a países con notificación de casos evitar el contacto con murciélagos, cerdos u otros animales enfermos.

Asimismo, no se deben consumir frutas mordidas por animales ni alimentos de dudosa procedencia, lavarse las manos con frecuencia y usar medidas de protección respiratoria en entornos de riesgo.

Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso, dificultad respiratoria o alteraciones neurológicas después de un viaje a zonas afectadas, se recomienda acudir de inmediato a un servicio de salud e informar sobre su historial de viaje.

Las autoridades de salud insisten en que, por ahora, Colombia no presenta casos del virus Nipah y el riesgo se mantiene bajo.

Sin embargo, el seguimiento permanente a la situación internacional y la coordinación con organismos de salud global aseguran que cualquier cambio en el escenario será comunicado de manera oportuna y basada en evidencia científica.

La preparación temprana y la vigilancia activa son, según los expertos, la mejor estrategia para prevenir la entrada de enfermedades emergentes al país.