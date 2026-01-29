El virus Nipah, una enfermedad zoonótica de alta letalidad detectada nuevamente en India, ha llevado a varios países asiáticos a intensificar controles preventivos. Aunque su expansión global es limitada, crece la atención sobre su posible impacto fuera de Asia, incluida América Latina.

¿Puede el virus Nipah propagarse hasta Colombia? Esto dice la OMS sobre el riesgo internacional

En enero de 2026, autoridades de varios países asiáticos reforzaron los controles sanitarios tras la confirmación de casos de virus Nipah en el estado de Bengala Occidental, en India, una región fronteriza con Bangladesh, conocida por brotes anteriores de este virus de alta letalidad.

Países como Tailandia, Malasia, Indonesia, Nepal, Taiwán, Vietnam, Myanmar y China han implementado medidas en aeropuertos y puntos fronterizos para detectar tempranamente posibles casos en viajeros y evitar la expansión internacional del patógeno.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) clasifican al virus Nipah como un patógeno zoonótico serio.

Este virus es transmitido principalmente de animales a personas, especialmente por murciélagos fructívoros del género Pteropus, aunque también puede propagarse entre humanos mediante contacto cercano con personas infectadas o con sus fluidos corporales.

Según la World Health Organization, la infección por Nipah puede causar desde una enfermedad leve similar a la gripe hasta encefalitis fatal, con una tasa de mortalidad elevada (40 – 75 %) en brotes conocidos, dependiendo de la capacidad de detección y atención médica en cada lugar.

Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular, pueden evolucionar rápidamente hacia complicaciones graves del sistema nervioso central, incluida inflamación cerebral, convulsiones y coma.

Los casos recientes detectados en India fueron identificados en profesionales de la salud y han llevado a medidas similares a las vistas durante la pandemia de covid-19, como controles de temperatura, evaluación de antecedentes de viaje y monitorización de personas con síntomas.

Aunque las autoridades sanitarias indias aseguran que el brote está contenido hasta ahora y que no se han observado señales de propagación comunitaria más amplia, la respuesta internacional refleja la preocupación por la letalidad del virus y la necesidad de evitar su expansión más allá de las fronteras.

Autoridades sanitarias refuerzan la vigilancia epidemiológica ante el virus Nipah, una infección zoonótica considerada de alto riesgo por la OMS. Foto: Captura de pantalla X @AlertaMundoNews

¿Podría Nipah llegar a Colombia?

Según la evaluación de riesgo de la OMS, el potencial del virus Nipah para propagarse a nivel global es bajo en las condiciones actuales, ya que no se ha establecido una transmisión sostenida fuera de su región endémica en Asia y los reservorios naturales específicos —murciélagos Pteropus portadores del virus— no están presentes de la misma forma en otras regiones.

En Colombia y el resto de América Latina, no existen reportes de presencia del virus ni de reservorios naturales con un comportamiento epidemiológico similar al observado en Asia.

Aunque hay especies de murciélagos en la región, no hay evidencia de que porten ni transmitan Nipah. Además, la OMS califica la probabilidad de propagación internacional fuera de Asia como baja, siempre que se mantengan sistemas adecuados de vigilancia epidemiológica y control sanitario.

Sin embargo, el hecho de que un virus de alta letalidad pueda viajar con personas o productos hace indispensable que los sistemas de salud pública vigilen de cerca estas amenazas emergentes globales y cuenten con capacidades de diagnóstico rápido, rastreo de contactos y medidas de contención eficaces.