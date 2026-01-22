La millonaria inversión que MinSalud hizo en dos lanchas ambulancias para el hospital de Maicao, un municipio que no tiene río ni mar

El Ministerio de Salud confirmó la entrega de dos lanchas ambulancias para el municipio de Maicao, en La Guajira, que costaron 1.680 millones de pesos. Asimismo, se entregó dotación y otros equipamientos para el hospital San José de ese municipio, incluyendo 11 ambulancias más.

Ministerio de Salud entregó nueva infraestructura hospitalaria en La Guajira

Lanchas ambulancias entregadas en Maicao, un municipio sin mar ni río. Foto: Ministerio de Salud

Ahora bien, lo paradójico de esta inversión es que las lanchas ambulancias llegaron a un municipio sin mar ni ríos circundantes y que, además, tienen su puerto más cercano en Riohacha, que está a una hora y media de distancia del hospital beneficiado.

En contraste, otros municipios que estaban incluidos en la agenda de entregas del Ministerio (Riohacha, Manaure y Uribia) sí cuentan con acceso inmediato al Caribe o están a pocos minutos del litoral, lo que, para algunos expertos y actores locales, habría hecho más coherente la asignación de este tipo de transporte.

Ambulancias entregadas en Maicao. Foto: Ministerio de Salud

Esa decisión de ejecución presupuestal llega en justo un momento en el que el Ministerio de Salud enfrenta serios señalamientos por la falta de pagos a las prestadoras de servicios, a las farmacias y, sobre todo, por haber, supuestamente, inducido una crisis financiera dentro del sistema.

Desde el Ministerio se insistió en que la estrategia busca ampliar la cobertura del sistema de salud en todo el territorio guajiro y atender a una población estimada en más de 600.000 personas, especialmente en comunidades dispersas y de difícil acceso.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, entregó nuevos proyectos de infraestructura en salud para La Guajira. Foto: Cortesía prensa Ministerio de Salud

No obstante, hasta ahora no se han detallado públicamente los esquemas logísticos que permitirían la operación efectiva de las lanchas desde un municipio sin infraestructura portuaria propia.

La entrega se dio, además, en un hospital que permanece bajo intervención administrativa del Estado, medida que fue prorrogada hasta junio de 2026 con el argumento de garantizar su funcionamiento y estabilidad financiera.

La comisión séptima de senado debate en el recinto de plenaria la reforma a la salud. En la foto: Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Foto: Colprensa

En ese mismo centro asistencial, el Gobierno anunció la puesta en marcha de una nueva unidad renal, con una inversión cercana a los 900 millones de pesos, destinada a evitar traslados de pacientes a otras regiones del país.

Mientras el Ministerio destaca el impacto social de las inversiones, la decisión sobre las lanchas ambulancia reavivó el debate sobre la planeación, priorización y pertinencia técnica del gasto público en salud, en un contexto marcado por restricciones presupuestales y crecientes demandas del sistema.