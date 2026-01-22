Nación

La millonaria inversión que MinSalud hizo en dos lanchas ambulancias para el hospital de Maicao, un municipio que no tiene río ni mar

También se entregaron 11 ambulancias con una inversión de 2.976 millones de pesos y una unidad renal.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 11:34 a. m.
Lanchas ambulancias entregadas en Maicao.
Lanchas ambulancias entregadas en Maicao. Foto: Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud confirmó la entrega de dos lanchas ambulancias para el municipio de Maicao, en La Guajira, que costaron 1.680 millones de pesos. Asimismo, se entregó dotación y otros equipamientos para el hospital San José de ese municipio, incluyendo 11 ambulancias más.

Ministerio de Salud entregó nueva infraestructura hospitalaria en La Guajira
Lanchas ambulancias entregadas en Maicao, un municipio sin mar ni río.
Lanchas ambulancias entregadas en Maicao, un municipio sin mar ni río. Foto: Ministerio de Salud

Ahora bien, lo paradójico de esta inversión es que las lanchas ambulancias llegaron a un municipio sin mar ni ríos circundantes y que, además, tienen su puerto más cercano en Riohacha, que está a una hora y media de distancia del hospital beneficiado.

En contraste, otros municipios que estaban incluidos en la agenda de entregas del Ministerio (Riohacha, Manaure y Uribia) sí cuentan con acceso inmediato al Caribe o están a pocos minutos del litoral, lo que, para algunos expertos y actores locales, habría hecho más coherente la asignación de este tipo de transporte.

Dura crítica en contra del minSalud por polémica respuesta en vivo a gerente de hospital que lloró: “Indolente e inconsciente”
Lanchas ambulancias entregadas en Maicao, un municipio sin mar ni río.
Ambulancias entregadas en Maicao. Foto: Ministerio de Salud

Esa decisión de ejecución presupuestal llega en justo un momento en el que el Ministerio de Salud enfrenta serios señalamientos por la falta de pagos a las prestadoras de servicios, a las farmacias y, sobre todo, por haber, supuestamente, inducido una crisis financiera dentro del sistema.

Nación

Comunidad del anillo: Fiscalía se quedó con las ganas de precluir la investigación por la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata

Bogotá

Habla joven que vivió con la ‘doctora’ Liliana, quien insultó a domiciliario de Rappi, y revela todo lo que sufrió: “Es un peligro”

Medellín

Bad Bunny en Medellín: cobros excesivos en el arrendamiento de apartamentos que van hasta los 46 millones de pesos

Barranquilla

La historia detrás del secuestro de dos comerciantes que terminaron en manos del Clan del Golfo en Atlántico

Nación

¿En riesgo las consultas interpartidistas? Consejo de Estado admitió demanda que pide suspender la convocatoria

Nación

Gobierno Petro suspende venta de energía a Ecuador: la decisión se toma tras anuncio de Daniel Noboa de aranceles del 30 %

Cali

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de agresión a soldados en Toribío, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Confidenciales

Ministerio de Salud entregó nueva infraestructura hospitalaria en La Guajira

Confidenciales

Espinosa Oliver reta al ministro de Salud a un debate público en San Marcos por crisis hospitalaria en Sucre

Política

Dura crítica en contra del minSalud por polémica respuesta en vivo a gerente de hospital que lloró: “Indolente e inconsciente”

Desde el Ministerio se insistió en que la estrategia busca ampliar la cobertura del sistema de salud en todo el territorio guajiro y atender a una población estimada en más de 600.000 personas, especialmente en comunidades dispersas y de difícil acceso.

Gobierno se despacha contra el hospital San Juan de Dios de Itagüí luego de que su gerente, entre lágrimas, pidiera ayuda: “Es un nido de corrupción”
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, entregó nuevos proyectos de infraestructura en salud para La Guajira.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, entregó nuevos proyectos de infraestructura en salud para La Guajira. Foto: Cortesía prensa Ministerio de Salud

No obstante, hasta ahora no se han detallado públicamente los esquemas logísticos que permitirían la operación efectiva de las lanchas desde un municipio sin infraestructura portuaria propia.

La entrega se dio, además, en un hospital que permanece bajo intervención administrativa del Estado, medida que fue prorrogada hasta junio de 2026 con el argumento de garantizar su funcionamiento y estabilidad financiera.

La comisión séptima de senado debate en el recinto de plenaria la reforma a la salud. En la foto: Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.
La comisión séptima de senado debate en el recinto de plenaria la reforma a la salud. En la foto: Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Foto: Colprensa

En ese mismo centro asistencial, el Gobierno anunció la puesta en marcha de una nueva unidad renal, con una inversión cercana a los 900 millones de pesos, destinada a evitar traslados de pacientes a otras regiones del país.

Mientras el Ministerio destaca el impacto social de las inversiones, la decisión sobre las lanchas ambulancia reavivó el debate sobre la planeación, priorización y pertinencia técnica del gasto público en salud, en un contexto marcado por restricciones presupuestales y crecientes demandas del sistema.

Más de Nación

El sistema de la Fiscalía fue chuzado por dos policías que no tenían autorización para revisar los expedientes relacionados con Nicolás Petro y hechos de corrupción.

Comunidad del anillo: Fiscalía se quedó con las ganas de precluir la investigación por la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata

Esta es la joven que contó su experiencia de cómo fue vivir con la mujer que insultó a un repartidor.

Habla joven que vivió con la ‘doctora’ Liliana, quien insultó a domiciliario de Rappi, y revela todo lo que sufrió: “Es un peligro”

Bad Bunny

Bad Bunny en Medellín: cobros excesivos en el arrendamiento de apartamentos que van hasta los 46 millones de pesos

Secuestro

La historia detrás del secuestro de dos comerciantes que terminaron en manos del Clan del Golfo en Atlántico

El 8 de marzo se celebrarán las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, en las que estará la ‘Gran Consulta por Colombia’, conformada por un bloque de candidatos a la Presidencia de centro derecha, y el ‘Pacto Amplio’, que compone a un grupo de siete aspirantes de centro izquierda.

¿En riesgo las consultas interpartidistas? Consejo de Estado admitió demanda que pide suspender la convocatoria

Lanchas ambulancias entregadas en Maicao, un municipio sin mar ni río.

La millonaria inversión que MinSalud hizo en dos lanchas ambulancias para el hospital de Maicao, un municipio que no tiene río ni mar

Gustavo Petro y Daniel Noboa.

Gobierno Petro suspende venta de energía a Ecuador: la decisión se toma tras anuncio de Daniel Noboa de aranceles del 30 %

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de agresión a soldados en Toribío, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Juan Sebastián Montoya Cardona, el día que lo nombraron subdirector de la UAIF, al lado del presidente, Gustavo Petro.

Exsubdirector de la UIAF, salpicado en escándalo de Olmedo López, se fugó de la cárcel: ¿qué papel jugaba en ese entramado de corrupción?

Diego Mazabel, reconocido promotor de eventos, asesinado en Cali

Asesinan en Cali a Diego Mazabel, reconocido ‘wedding planner’ y promotor de eventos: todo ocurrió en un aparente intento de robo

Noticias Destacadas