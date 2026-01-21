Ministerio de Salud entregó nueva infraestructura hospitalaria en La Guajira

El Ministerio de Salud entregó nuevos proyectos de infraestructura en salud para Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia y anunció nuevas inversiones para el sistema de ese departamento.

El Gobierno financió la remodelación del Hospital Nuestra Señora de los Remedios y mejoró cinco puestos de salud con medidas. La cartera afirmó que contempla la adquisición de mobiliario hospitalario y la habilitación de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para adultos y UCI Pediátrica, ampliando la capacidad resolutiva del hospital.

Para el caso de Maicao, se entregaron dos ambulancias marítimas y 11 terrestres que serán operadas por el Hospital San José de Maicao, donde también se puso en marcha una nueva unidad renal. Entre tanto, en Manaure el Ejecutivo está en proceso de modernizar el hospital del municipio.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que ese territorio recibirá una nueva ambulancia medicalizada. Finalmente, en Uribia prometieron recursos por $5.893 millones para la adecuación y fortalecimiento de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.