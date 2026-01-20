Nueva EPS tiene en vilo a sus 11 millones de afiliados después de la publicación de un comunicado en el que aseguró que la operación de la entidad prestadora del servicio de salud está comprometida.

La EPS, que cuenta con una participación del Gobierno nacional dentro de sus propietarios, afirmó que sus recursos están en riesgo por los embargos judiciales que se presentan contra la entidad.

Nueva EPS señaló a los procesos en curso ante las autoridades, y a sus demandantes, por la crítica situación financiera, pese a que los estados financieros de los años 2023, 2024 y 2025 han sido todo un misterio para el país.

Gustavo Petro amenaza con liquidar las EPS intervenidas: “Son un barril sin fondo”

Contra la EPS se ejecutaron embargos judiciales cercanos a los 2,1 billones de pesos, resultado de las demandas que alrededor de 95 IPS presentaron en los juzgados del país para reclamar por el no pago de los servicios que esas instituciones prestan a los afiliados de la EPS.

“Esos recursos tienen un impacto importante en la prestación de servicios de salud y el flujo de recursos hacia la red prestadora y gestores farmacéuticos a nivel nacional. En este momento la entidad tiene bloqueadas cuentas bancarias y recursos retenidos por parte de las diferentes fuentes de financiación”, reconoció la EPS más robusta del país en un comunicado.

Gobierno se despacha contra el hospital San Juan de Dios de Itagüí luego de que su gerente, entre lágrimas, pidiera ayuda: “Es un nido de corrupción”

Es tan escaso el flujo de recursos de la Nueva EPS que la compañía solo está contando con los recursos correspondientes al giro directo que le llega cada semana para mantenerse en operación.

Los problemas financieros de la entidad de salud con más afiliados del país son un asunto de antaño: la compañía lleva tres años sin presentar sus estados financieros, está intervenida por el Gobierno nacional y ha recibido a buena parte de los usuarios de las entidades que se liquidaron en el pasado.

Las instituciones y centros médicos están dejando de atender a sus afiliados, mientras que las gestoras farmacéuticas también frenaron la entrega de medicamentos porque la entidad no pagó sus deudas.

“Si los embargos se mantienen, la operación de Nueva EPS se verá seriamente comprometida y no podrá operar administrativamente. A eso se suma el impacto en la sostenibilidad financiera, no solo de la entidad, sino de una red aproximada de 5.000 prestadores a nivel nacional, muchos de ellos con una dependencia financiera de gran proporción desde Nueva EPS”, defendió la entidad.

“Están feriando Famisanar”: la denuncia de Andrés Forero tras millonarios contratos en la EPS

Nueva EPS se queja de que la mayoría de los embargos hayan sido instaurados por cerca del 80 % de las instituciones privadas. Además, cuestionó a los juzgados por embargar recursos de la UPC que considera son “inembargables”.