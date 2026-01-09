“Están feriando Famisanar”: la denuncia de Andrés Forero tras millonarios contratos en la EPS

El sistema de salud colombiano ha presentado un fuerte deterioro durante los últimos años. Sin embargo, en el Gobierno de Gustavo Petro la crisis se ha agudizado aún más. Son varias las empresas promotoras de salud que cuentan con números rojos en sus estados financieros, situación que ha impactado fuertemente a pacientes, que ya no reciben de la misma manera los medicamentos y tratamientos como antes.

Han sido varias las denuncias sobre los malos manejos que se han presentado al interior de estas empresas. Cuentas por cobrar millonarias, medicamentos a un precio mayor, al igual que servicios cobrados al doble o triple. Recientemente, el congresista Andrés Forero, del Centro Democrático, se pronunció por una actuación irregular en la empresa Famisanar.

El congresista aseguró que “están feriando a Famisanar”, pues aseguró que en poco más de un mes Germán Darío Gallo Rojas, interventor de Famisanar, designado por la Superintendencia Nacional de Salud, contrató cerca de 75 personas con un costo mensual aproximado de unos 700 millones de pesos.

Tras la revisión de varios documentos, asegura además que hay bachilleres contratados en la compañía que devengan un salario de 28 millones de pesos y también técnicas de enfermería que ganan un aproximado de 40 millones mensualmente.

Además de ello, precisa que se dio un cambio en el manual de funciones de la EPS en febrero de 2025, por lo que durante ese año, los interventores contrataron otras 572 personas por un costo mensual aproximado de 2.700 millones de pesos.

De hecho, uno de los beneficiados fue el ex-interventor de Sanitas, Kemer Ramírez, quien recibió un contrato de 40 millones de pesos al mes.

De otro lado, denunció que cerca de 37 pacientes que padecen de esclerosis múltiple no reciben medicamentos desde octubre.

“Descaradamente los interventores de Gustavo Petro están ordeñando las EPS intervenidas mientras los pacientes se quedan sin medicamentos. Y mientras tanto el incompetente Bernardo Camacho no dice nada como superintendente de Salud tras su nefasto paso como interventor de Nueva EPS”, sentenció Forero.