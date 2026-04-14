Finanzas
¿Pueden sacarlo del Sisbén o perder los beneficios adquiridos por tener casa? Gobierno Nacional respondió
Las personas deben conocer su clasificación en el Sisbén y los beneficios a los cuales tienen derecho.
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14 de abril de 2026, 8:48 p. m.
Gobierno Nacional respondió sobre el Catastro Multipropósito. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Sisben)
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