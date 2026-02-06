CÁPSULA

Proponen un “Invima campesino” y alertan sobre efectos del catastro multipropósito en la ruralidad: “Puede sembrar, pero no transformar”

Pequeños productores rurales aseguran que enfrentan dificultades para legalizar la transformación de alimentos y que enfrentan mayores cargas tributarias por avalúos, lo que podría afectar su sostenibilidad económica.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 8:35 p. m.
El empresario Jorge Lozano y su propuesta de un "Invima campesino"
El empresario Jorge Lozano y su propuesta de un "Invima campesino" Foto: Suministrada / API

En Colombia, más de 15,2 millones de personas se reconocen como campesinas, cerca del 30 % de la población nacional, según cifras del Dane. La agricultura campesina, familiar y comunitaria aporta entre 40 % y 70 % de los alimentos que se consumen en el país, sosteniendo la seguridad alimentaria de millones de hogares.

Pese a esta contribución, miles de pequeños productores rurales ― aseguran ― enfrentan dos barreras que los mantienen trabajando a pérdida: por un lado, “no pueden transformar ni comercializar legalmente sus productos debido a exigencias sanitarias pensadas para grandes industrias”; por otro, “el aumento en avalúos derivados del catastro multipropósito incrementa la carga tributaria sobre predios rurales pequeños, afectando directamente su punto de equilibrio”.

Ante este panorama, el empresario y candidato al Senado de la República Jorge Lozano, experto en desarrollo rural y procesos productivos locales, propone la creación de un “Invima campesino”, una ventanilla especial con requisitos adaptados para que los pequeños productores puedan transformar alimentos desde sus fincas, plazas de mercado y municipios rurales, con registros sanitarios simplificados y proporcionales a su escala.

“Hoy, el campesino puede sembrar, pero no puede transformar. Y ahora, además, le suben el avalúo de la finca como si fuera un gran productor. Está atrapado entre reglas que no fueron hechas para él”, señaló Lozano.

Cápsulas

Grupo Ambiente, compañía colombiana, inicia expansión internacional con llegada a México

Cápsulas

Ventas de cocinas de alta gama crecieron en 2025: “Niveles de satisfacción reflejan el valor que los clientes otorgan”

Cápsulas

Plataforma especializada en Inteligencia Artificial en el sector legal anunció su llegada a Colombia

Cápsulas

Findeter amplía su músculo financiero para apoyar a municipios y transición energética

Cápsulas

Nutresa anuncia reducción del 17 % en el precio de Chocolatinas Jet, quedan en $ 1.000

Cápsulas

Burger King lanza colaboración con la reina del Carnaval de Barranquilla

Cápsulas

Marca colombiana Clemont supera los USD 6,5 millones y anuncia expansión a cinco países en 2026

Empresas

Invima anunció nueva alerta sanitaria por productos comercializados de manera fraudulenta por medio de redes sociales

Salud

Estas son las gotas para los ojos que se están vendiendo en Colombia y podrían causar infecciones graves y pérdida de la visión

Salud

Esta es la lista de lotes afectados por leche de fórmula para niños, tras alerta del Invima

La propuesta contempla registros sanitarios de baja escala, procesos aplicables desde fincas y plazas de mercado en municipios de sexta categoría, reducción de tiempos y costos sin sacrificar la inocuidad, y acceso a mercados formales.

Además, Lozano advierte que la actualización de avalúos rurales sin diferenciar entre pequeños y grandes productores genera competencia desigual. “Si el pequeño productor paga impuestos como grande, pero vende como pequeño, nunca va a encontrar su punto de equilibrio. Eso lo saca del mercado y termina concentrando la tierra y la producción”, indicó.

El experto busca poner este planteamiento en discusión ante los próximos legisladores para adaptar la regulación sanitaria y fiscal a la realidad del pequeño productor y fortalecer la transformación a pequeña escala como herramienta de desarrollo rural.

Más de Cápsulas

El empresario Jorge Lozano y su propuesta de un "Invima campesino"

Proponen un “Invima campesino” y alertan sobre efectos del catastro multipropósito en la ruralidad: “Puede sembrar, pero no transformar”

CEO y fundadora Patricia Vélez

Grupo Ambiente, compañía colombiana, inicia expansión internacional con llegada a México

Fanáticos por las Cocinas proyecta continuidad en su crecimiento para 2026

Ventas de cocinas de alta gama crecieron en 2025: “Niveles de satisfacción reflejan el valor que los clientes otorgan”

Magnar llega a Colombia

Plataforma especializada en Inteligencia Artificial en el sector legal anunció su llegada a Colombia

Esta encuesta sobre expectativas de inversión fue respondida entre el 20 y el 28 de enero de 2026 por analistas de las firmas Sectorial, BTG Pactual, Alianza, Credicorp, Aval Asset Management, Fénix Valor, Bancolombia, Positiva, BBVA, Elemento Alpha, Protección, Asobancaria, Banco de Bogotá, Corficolombiana, Acciones y Valores, Itaú, DAVIbank y Colfondos.

Findeter amplía su músculo financiero para apoyar a municipios y transición energética

Compañía Nacional de Chocolates, empresa del Grupo Nutresa, anuncia reducción de precio

Nutresa anuncia reducción del 17 % en el precio de Chocolatinas Jet, quedan en $ 1.000

Burger King Pepe Sierra, norte de Bogotá

Burger King lanza colaboración con la reina del Carnaval de Barranquilla

Sebastián Echeverri, CEO de Clemont

Marca colombiana Clemont supera los USD 6,5 millones y anuncia expansión a cinco países en 2026

Puerto de Tumaco marca un hito con la exportación de cerca de 90.000 toneladas de aceite crudo de palma en un solo mes

Las exportaciones regionales vuelven a crecer y reconfiguran el mapa económico del país

-

Menor crecimiento e inflación redefinen el comportamiento de la pauta publicitaria en Colombia

Noticias Destacadas