Finanzas
Prosperidad Social anunció entrega de dinero a miles de familias en marzo: estas son las fechas
La entidad se refirió a la entrega del primer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.
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17 de marzo de 2026, 2:05 p. m.
Así será el pago de Renta Ciudadana Y Devolución del IVA. Foto: Prosperidad Social
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