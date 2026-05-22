Dólar pierde terreno y sorprende con marcada caída al cierre de la jornada: la divisa terminó la semana más barata

El dólar terminó la jornada de este viernes a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento estable, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 22 de mayo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.660, lo que significó una reducción de $ 41 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la SuperFinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.701.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 30, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.805.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que alcanzó durante la jornada es de $ 3.685, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $ 3.750. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.685.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.269 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 750,1.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,32 %, llegando a las 98,737 unidades.

Dólar a la baja en la tarde del viernes 22 de mayo. Foto: Universal Images Group via Getty

Economía internacional

La confianza de los consumidores estadounidenses es aún más débil en mayo de lo que se anticipaba y se sitúa en un mínimo histórico, según los datos publicados el viernes por la Universidad de Míchigan.

La confianza de los estadounidenses en la economía de su país se ve lastrada por los temores sobre el costo de vida y el clima de negocios.

Según la estimación final, este índice se sitúa en 44,8 puntos, frente a los 48,2 puntos de la primera estimación, publicada el 8 de mayo.

El valor se sitúa así claramente por debajo de su mínimo histórico, alcanzado en junio de 2022.

Este índice de confianza fue creado hace más de 70 años, en noviembre de 1952.

Sin gran sorpresa, es ampliamente mencionado por los encuestados el impacto sobre la inflación de los precios del petróleo, que se han disparado a causa de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

“El costo de vida sigue siendo la principal preocupación, con un 57 % de los consumidores que mencionan espontáneamente que la subida de los precios ha tenido consecuencias para sus finanzas personales, frente al 50 % del mes pasado”, según el comunicado de la Universidad.

“Los consumidores parecen preocupados por ver cómo la inflación avanza, se extiende más allá de los precios de la energía y se mantiene a largo plazo”, señala.

*Con información de AFP.