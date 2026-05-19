El Fenómeno de El Niño llegó y toma a Colombia con un panorama deficitario en varios de los frentes que hacen parte del abastecimiento de energía para cubrir la demanda.

Se requiere cuidar el agua y energía eléctrica, encender pronto las térmicas para cuidar la energía hidráulica, para lo cual, se requieren señales de que el Gobierno está dispuesto a enfrentar la situación de la mano de los gremios, con la participación ágil de las autoridades regulatorias, pues se necesita el gas, que es el que no hay, o es poco, pues el país está importando.

Ya se sabe que el Fenómeno de El Niño será fuerte o muy fuerte y que la probabilidad de su llegada ya no está en duda: el 82 % de posibilidad fue confirmada por las autoridades mundiales ambientales.

El meollo del asunto entonces está en las térmicas, que no son muy queridas por el Gobierno, embarcado en una transición energética, con menos uso de hidrocarburos. Esta fuente energética, en algunos episodios climáticos de sequía ha puesto el 50 % de la generación, pero como requiere gas para encender calderas el margen de maniobra es apretado, dijo Gutiérrez.

Embalses Foto: Getty Images

Recargar la batería

La generación de energía a partir de agua también está en apuros. Las olas de calor que se han presentado han llevado los embalses a un nivel del 64 % (corte actual). De ahí que la presidenta del Consejo Gremial insista en que hay que empezar desde ahora a encender las térmicas para ahorrar la energía hidráulica.

Es claro que el nivel de estrés del sector eléctrico es alto. La disponibilidad del gas depende de la importación y lo más cercano que teníamos era Ecuador, que también enfrentará el agresivo Fenómeno del Niño, por lo tanto, venderle energía al país no será tan fácil. Peor aún si tenemos una situación adicional, que es la ruptura de las relaciones diplomáticas.

En consecuencia, la generación de energía térmica será más costosa, lo que podría terminar en las facturas de los usuarios.

Un apagón costoso

La presidenta del Consejo Gremial recordó las cuentas realizadas por Fedesarrollo, según las cuales, un apagón restaría 1,7 puntos del PIB y el costo sería de unos 27 billones de pesos.