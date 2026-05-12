Consejo Gremial Nacional manifestó su respaldo a la administración de justicia y pide respeto por la separación de poderes

El Consejo Gremial Nacional manifestó este martes, 12 de mayo, su respaldo institucional a la administración de justicia y a las altas cortes del país, al tiempo que hizo un llamado al respeto por la separación de poderes y la independencia judicial.

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A través de un comunicado público, el gremio expresó su apoyo al Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y, en general, a todos los jueces de la República, destacando su papel en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico dentro del marco constitucional.

Consejo de Estado suspendió de manera temporal el decreto obligaba a las AFP a trasladar $25 billones a Colpensiones. Foto: Colprensa- El País/ Montaje El País

“Descalificar las decisiones judiciales, atribuirles motivaciones ajenas al derecho o promover señalamientos personales contra quienes las profieren debilita la confianza ciudadana, afecta la seguridad jurídica y erosiona uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho”, señala el Consejo Gremial Nacional.

El Consejo Gremial señaló que, aunque las decisiones judiciales pueden ser objeto de debate y análisis público, dichas discusiones deben darse dentro de los canales institucionales y con respeto por la legitimidad de las cortes y la dignidad de los jueces.

Asimismo, advirtió que descalificar decisiones judiciales, atribuirles motivaciones políticas o promover señalamientos personales contra los magistrados y jueces afecta la confianza ciudadana, debilita la seguridad jurídica y erosiona el Estado de derecho.

En el pronunciamiento, el sector empresarial enfatizó que la separación de poderes constituye una garantía esencial para la libertad, el equilibrio institucional y la protección de los derechos ciudadanos. También recordó que el control judicial sobre las actuaciones del Estado es una de las principales garantías establecidas en la Constitución.

El decreto suspendido frenó el paso de fondos a Colpensiones. Foto: Colprensa

El Consejo Gremial hizo un llamado al Gobierno Nacional, a los servidores públicos, a los líderes políticos y a los distintos sectores sociales para actuar con responsabilidad institucional y respetar las decisiones judiciales.

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Finalmente, reiteró su compromiso con el Estado social de derecho, la independencia judicial y la estabilidad institucional, señalando que estos elementos son fundamentales para generar confianza, promover la inversión, proteger los derechos ciudadanos y garantizar el desarrollo económico y social del país.