Drástica decisión de Cristiano Ronaldo tras el Mundial 2026 que impacta en el planeta: “Último baile”

Fabrizio Romano, uno de los periodistas deportivos más citados en el mundo, publicó las palabras de la hermana de Cristiano Ronaldo en sus redes sociales, en las que afirma que tras el Mundial 2026, el jugador daría un paso al costado y se retiraría de la selección de Portugal.

DT de Portugal ridiculiza comparación entre Cristiano Ronaldo y Messi en el Mundial 2026: “Eso sería infantil”

Carlos Queiroz recuerda su paso por Colombia y la muerte del preparador de arqueros: Fuerte mensaje a la FCF

“Por la información que tengo, Cristiano dirá adiós. Disfruta mientras dure. No es hoy cuando se está despidiendo, pero es pronto. Creo que esta es su despedida. Qué lo disfrutes mucho”, fueron las palabras de Katia, recogidas por Fabrizio Romano, en SportTV.

CR7: Se va una leyenda del fútbol mundial

A los 41 años de edad, Cristiano Ronaldo lanzó un desafiante grito de “He vuelto” tras marcar dos goles contra Uzbekistán (5-0) y convertirse en el primer futbolista en anotar en seis mundiales. La pólvora no se pudo ver ante Colombia y RD Congo en lo que se considera su última Copa del Mundo.

“Ya son 23 años como profesional y siempre que las cosas no van bien es ‘Cristiano está acabado, está viejo’”, dijo el capitán portugués al inicio del torneo, antes de conocer que ya no iría más con Portugal.

Cristiano Ronaldo y Luka Modric saludándose en un partido de Nations League. Foto: Getty Images

El delantero disputó todos los minutos de la fase de grupos y su seleccionador, el español Roberto Martínez, no muestra intención de enviar al quíntuple ganador del Balón de Oro al banquillo. Ante Croacia era su gran prueba de fuego y espera seguir en los octavos de final.

“No hay ningún problema físico ni mental para que Cristiano, en el fútbol actual, juegue los 90 minutos”, afirmó Martínez después de que la estrella solo lograra dos toques dentro del área ante Colombia.

Último mundial para Cristiano Ronaldo

Generación repleta de talento y Cristiano Ronaldo… parece que esa unión no está funcionando y las dudas crecen con cada actuación plana en la cancha. Podría ser una de las razones para la prematura decisión que su hermana Katia dio en los medios portugueses.

La profundidad del talento de Portugal en el centro del campo hizo que João Neves, del Paris Saint-Germain, y Bernardo Silva, ahora del Real Madrid, empezaran en el banco contra Colombia, pero con Cristiano en la cancha.

Cristiano Ronaldo supera otro récord en la historia del fútbol. Foto: FIFA

Sin embargo, incluso con uno de los mediocampos más potentes del Mundial a su espalda, los tantos de CR7 frente a Uzbekistán son sus únicos goles que no han sido de penalti en sus últimos 14 partidos en grandes torneos. Cristiano Ronaldo dice adiós de su equipo nacional en un momento álgido y crítico, donde su voz seguirá siendo de mando en el camerino.