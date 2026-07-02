Carlos Queiroz recuerda su paso por Colombia y la muerte del preparador de arqueros: Fuerte mensaje a la FCF

El técnico de la selección Ghana, el portugués Carlos Queiroz, habló con duras palabras mientras la Selección Colombia y Néstor Lorenzo alistan el choque de 16avos en Kansas City. Tras el 0-0 de la Tricolor en Miami contra Portugal, quedó establecido que el entrenador nacido en Mozambique se volverá a ver las caras con los futbolistas colombianos.

La reacción de Carlos Queiroz mientras Colombia definía el cruce con Ghana en 16avos: “Vulgar y ordinario”

Lorenzo da la solución si Queiroz quiere ganar la espalda de Daniel Muñoz en Kansas: táctica resuena en Ghana

Desde la caída ante la selección Croacia, en partido por la tercera fecha del Grupo L que se jugó en Filadelfia y dejó a Ghana como una de las mejores terceras, Carlos Queiroz comenzó a planear el choque de 16avos en Kansas City y espera tener la táctica suficiente para detener el hambre de gloria de los Colombianos.

Sus palabras en la rueda de prensa previa al partido deja ver que hay heridas abiertas y ahora se jugará el partido de su vida. Carlos Queiroz fue el encargado de reemplazar a José Pékerman tras el Mundial de Rusia 2018, pero las cosas no salieron bien y hubo resistencia.

Carlos Queiroz, técnico de Ghana Foto: FIFA

El entrenador portugués recordó ese paso en su carrera deportiva, habló de la muerte de su preparador de arqueros en terribles condiciones y, por supuesto, que se refirió a James Rodríguez.

Queiroz lanzó duro mensaje a la Federación Colombiana de Fútbol

Aprovechó la rueda de prensa para recordar que su preparador de arqueros de esa época, Des McAleenan, falleció mientras dirigía a la Selección Colombia. Básicamente, Queiroz responsabiliza a la Federación Colombiana de Fútbol de este hecho y le dejó un mensaje.

“Aprovecho para recordar que nuestro entrenador de porteros murió sirviendo a Colombia, con daños de COVID, con depresión muy grande en Bogotá, sin apoyo. Tengo hoy la obligación de recordar a la FCF que tiene una oportunidad de reparar lo que ha pasado con él y su familia”, dijo Queiroz en la rueda de prensa.

DT de Ghana también habló de James Rodríguez

Fueron varias las preguntas que le hicieron a Queiroz, quien dirigió a la Selección Colombia entre 2019 y 2020. Una de ellas, también por las presuntas diferencias que tuvo con el 10 y capitán de la Tricolor, James Rodríguez.

“Es una situación que tienes que hablar con él, no conmigo. Mi trabajo como entrenador es sacar lo mejor de todos los jugadores en la cancha. Si lo están haciendo bien en la cancha, ese es mi trabajo y lo que quiero de todos”, dijo Queiroz en un principio sobre este tema.

Se volvió viral la respuesta de Carlos Queiroz (izq.) cuando le preguntaron por James Rodríguez (der.). Foto: Getty Images

“No tengo una posición diferente para uno o para otro; todos los jugadores tienen que trabajar para el equipo, tienen que jugar bien, tienen que entrenar bien y después las decisiones vienen para el partido. Seguro tienes informaciones internas o personales que no tengo”, dijo Queiroz ante la insistencia del periodista.