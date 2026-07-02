Portugal vs. Croacia se definió con agónico gol: España ya tiene rival en octavos del Mundial 2026

Corría el minuto 90+4′ del partido entre Portugal y Croacia, que iba 1-1, cuando se dio uno de los goles más agónicos y gritados en lo que va de este Mundial 2026. Fue este jueves, 2 de julio, en el estadio Toronto y por los dieciseisavos de final.

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Drástica decisión de Cristiano Ronaldo tras el Mundial 2026 que impacta en el planeta: “Último baile”

Gonçalo Ramos cabeceó con precisión un centro desde la izquierda, por parte de Rafael Leão, y puso el 2-1 final con el que Portugal venció a Croacia y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026.

¡¡EL HOMBRE DE LOS GOLES EN IMPORTANTES EN TIEMPO DE DESCUENTO!! GONÇALO RAMOS CABECEÓ Y ANOTÓ EL 2-1 AGÓNICO DE PORTUGAL VS. CROACIA. PARTIDAZO.



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Se jugaron casi 20′ del tiempo añadido, cuando el árbitro apenas había dado 10′. Incluso, gracias a Gvardiol, Croacia alcanzó a anotar un gol de empate que habría puesto todo 2-2. Sin embargo, lo anularon por claro fuera de juego.

LA POLÉMICA DEL DÍA: por este offside de Pasalic fue ANULADO el gol de Gvardiol que llevaba el partido entre Portugal y Croacia a la prórroga. ¿La tocó Matanovic?



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Sin tiempo para más, y en un partido que estuvo comandado por algunas polémicas, el árbitro decretó el final. Portugal y Cristiano Ronaldo celebran, mientras la Croacia de Luka Modric se devuelve a casa.

¿Contra quién jugará Portugal en los octavos del Mundial 2026?

Contra España, que este mismo jueves eliminó a Austria con una goleada a favor de 3-0.

Cristiano figuró con Portugal y Modric con Croacia

Antes del gol del triunfo de Gonçalo Ramos, quien golpeó primero en el partido fue Croacia. Corrían los 53 minutos del segundo tiempo cuando Ivan Perišić envió la pelota al fondo de la red y marcó el 1-0 parcial, un resultado que significaba un duro golpe para el seleccionado luso.

¡GOL DE CROACIA!



De la mano del histórico Ivan Perišić, los de Fuego derrotan 1-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/FCZQKb1zqD — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Para los croatas siempre figuró la leyenda Luka Modric, quien deja un legado imborrable en su país y que con la derrota de este jueves se despide de las Copas del Mundo.

Después del primer campanazo croata, empezó a aparecer Cristiano Ronaldo. Al astro portugués le anularon un gol por fuera de juego, pero sobre los 68′ cambió un penal por gol y decretó el 1-1 parcial, que era una muestra de la gran paridad marcada entre dos selecciones de gran nivel.

¡¡APARECIÓ EL BICHO!! CRISTIANO RONALDO le ganó el duelo a Livakovic y marcó el 1-1 de Portugal vs. Croacia. ¡Primer gol en fase eliminatoria de Mundiales para él!



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A los 81′, el técnico de Portugal, Roberto Martínez, sacó a Ronaldo y le dio paso a Rúben Neves. A CR7 no le acabó gustando la decisión, y quedó en evidencia por los gestos que hizo antes de abandonar el terreno de juego.

¡Crisitiano sale del campo! 😳



Por primera vez en esta Copa del Mundo Cristiano es sustitutido, con el marcador empatado contra Croacia. 😱 pic.twitter.com/Y1q2hiraue — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 3, 2026

Ya después, llegó la obra de arte de Gonçalo Ramos que acabó con la paridad y puso a celebrar a los portugueses.

Una imagen que le da la vuelta al mundo es el abrazo de Cristiano Ronaldo y Luka Modric, tan pronto como se acabó el partido. El luso sigue en carrera, mientras que el croata se despide de las Copas del Mundo.

El saludo de dos LEYENDAS



Cristiano Ronaldo jugará los octavos de final, mientra que Luka Modric quedó eliminado del #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2mdotw2NXf — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Portugal, una de las favoritas en este torneo, y a pesar de aún dejar dudas en su juego, se aseguró el quinto partido en esta cita orbital.