Dólar registra fuerte desplome en Colombia: ya está en el rango de los $3.300 este 2 de julio

El dólar inició la cotización de este 2 de julio en un precio de $ 3.370, lo que significó una baja de $ 33 frente a la tasa representativa del mercado definida por la SuperFinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.403.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.370. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.354. El precio promedio es de $ 3.357.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 6,28 millones, registrando además un volumen promedio de 285,68 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,68 % llegando a las 100,470 unidades.

Así se mueve el dólar en la jornada de este 2 de julio. Foto: Adobe Stock

Presidente de la FED se compromete a combatir inflación superior al objetivo en EE. UU.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, afirmó el miércoles que el banco central está comprometido a garantizar la estabilidad de precios, mientras la inflación, alimentada por la guerra en Irán, cobra fuerza en la mayor economía del mundo.

“Vamos a garantizar la estabilidad de precios en Estados Unidos”, dijo Warsh en un foro del Banco Central Europeo (BCE) en Portugal, y señaló que la FED no se conformará con una inflación superior al 2 %.

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“Eso es lo que este comité se ha comprometido a hacer, y nuestro objetivo es hacerlo”, afirmó, refiriéndose al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que fija las tasas de interés de referencia de la FED.

En su primera reunión al frente del FOMC el mes pasado, Warsh había transmitido un mensaje similar, y sus colegas encargados de la política monetaria advirtieron que podría haber un aumento de tasas más adelante en el año para combatir la inflación.

Kevin Warsh, presidente de la FED, se compromete a combatir inflación superior al objetivo en EE. UU. Foto: AFP

Tasas más altas encarecen el crédito y reducen la demanda, lo cual atenúa presión sobre los precios.