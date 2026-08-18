Dólar cerró este martes por debajo de los $3.100 en Colombia: precio oficial a la baja en la BVC

El dólar terminó la jornada de este martes 18 de agosto a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o de servicios que se negocian en esta moneda.

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Para este 18 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.094, lo que significó una reducción de $34 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.128.

Gráfico precio del dolar

Con respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $44, teniendo en cuenta que el precio de apertura esta mañana fue de $3.138.

Frente a la volatilidad de la moneda, registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada fue de $3.140, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.082. El promedio cotizado se encuentra en $3.099.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,062 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 710.07.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,03 %, llegando a las 99,565 unidades.

La cotización del dólar en Colombia mantiene la atención de los mercados, mientras inversionistas siguen de cerca el comportamiento de la economía nacional e internacional. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cadena ABC demanda a la administración Trump por amenaza a sus licencias

La cadena de televisión ABC, propiedad de Disney, demandó el martes a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) por amenazar sus licencias de transmisión.

La demanda, presentada en un tribunal federal en Washington, acusa a la administración del presidente Donald Trump de hacer, a través de la FCC, una “campaña de represalia contra ABC por una sola razón: desaprueba lo que ABC transmite”.

“Con el tiempo, esos ataques se han intensificado hasta convertirse en exigencias explícitas de que a ABC se le retiren sus licencias de transmisión debido a su discurso”, señala.

La demanda se produce después de que a principios de este año la FCC pidiera a las estaciones de televisión de Disney renovar sus licencias de transmisión antes de lo previsto.

Trump ha arremetido personalmente contra ABC en varias ocasiones, en particular contra el presentador del programa nocturno de la cadena, Jimmy Kimmel, y ha sugerido retirar licencias de transmisión.

“Durante meses, la administración ha incrementado de manera constante la presión sobre ABC, culminando en la amenaza actual a las licencias de transmisión de las ocho estaciones propiedad de ABC”, dice la demanda.

Cadena ABC demanda a la administración Trump por amenaza a sus licencias. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

“La Comisión ha exigido una revisión de las licencias de las estaciones extraordinariamente pronto”, señala.

“Ese calendario subraya el verdadero propósito de la comisión: coaccionar y tomar represalias contra una cadena que se niega a someterse a las exigencias del gobierno”.