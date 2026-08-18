Video|“Me cambió la vida”: influencer nacido sin manos celebra cómo puede conducir gracias a su Tesla

Martin, conocido en redes sociales como @real86hands, se hizo viral en las últimas horas luego de demostrar cómo ha cambiado su vida gracias al sistema Full Self-Driving (FSD) Supervised de su Tesla. El influencer estadounidense ha conmovido con su historia y su más reciente video llegó hasta el creador de la marca, Elon Musk.

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El creador de contenido norteamericano es conocido en las redes sociales por la condición que tiene desde su nacimiento, lo que significa una oportunidad para demostrar su resiliencia y no su discapacidad.

Martin llegó al mundo sin manos y durante años ha compartido videos mostrando su día a día, siendo admirado por su forma de desarrollar diferentes actividades de la cotidianidad en condiciones diferentes a las de la mayoría de personas.

Entonces, cuando mostró su forma de conducir, las audiencias respondieron inmediatamente, viralizando el video del creador hasta llegar al creador de la compañía, el multimillonario Elon Musk, quien reposteó el video en su cuenta personal de X, acompañándolo de un corazón.

Elon Musk reaccionó al video de Martin. Foto: Captura de pantalla de X.

Martin aseguró en el video que este sistema de conducción automático exclusivo de los vehículos Tesla le ha cambiado la vida.

La relación del influencer con esta marca no comenzó con este video, teniendo en cuenta que reveló que lleva más de 11 años conduciendo estos vehículos.

Para él, la tecnología no solamente representa comodidad, esta reduce algunas de las barreras que supone conducir un automóvil convencional cuando no se cuenta con manos.

El sistema FSD en estos vehículos

Tesla explica que este sistema puede realizar diferentes tareas de conducción bajo supervisión humana, entre ellas cambios de carril, giros, navegación por calles urbanas y maniobras para evitar otros vehículos y objetos.

Sin embargo, es importante precisar que el sistema no convierte al vehículo en un automotor completamente autónomo. Este exige que el conductor permanezca atento al entorno y esté preparado para asumir inmediatamente el control.

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El sistema utiliza, entre otros elementos, las cámaras del vehículo y la cámara ubicada en el habitáculo para supervisar la atención del conductor.

Así que no se trata de un sistema automático de conducción; técnicamente es más preciso hablar de un sistema avanzado de asistencia a la conducción supervisado.

Ahora bien, aunque en Colombia Tesla comercializa estos vehículos, por el momento no está disponible para este país esta tecnología, debido a que las reglamentaciones locales no lo permiten.