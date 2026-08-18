Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 18 de agosto

El dólar es una moneda fundamental en Colombia, dado que esta rige el comercio internacional, fija el valor de materias primas clave como el petróleo y afecta de manera directa el costo de vida de los ciudadanos. Es por ello que muchos la ven como una divisa atractiva para invertir.

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Si usted desea invertir en dólares desde Colombia tiene varias alternativas. Puede usar cuentas globales digitales, fondos de inversión o brokers internacionales. Estas opciones permiten cambiar pesos a una tasa competitiva, proteger sus ahorros de la devaluación local y generar rentabilidad sin necesidad de acumular efectivo físico.

Así se mueve el dólar en las casas de cambio: conozca cuánto están pagando y cobrando por cada dólar durante la jornada. Foto: NurPhoto via AFP

Sin embargo, los más tradicionales prefieren justamente eso, tener el efectivo físico, para resguardar su dinero de manera tangible. Para ello existen las casas de cambio, que permiten realizar esta operación sin tantos trámites ni documentos. Aquí le contamos cómo ha sido la fluctuación de la divisa.

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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este martes

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 18 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.178.06 y de venta de $ 3.298.33.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3.256 3.314 58 Cali 3.200 3.350 150 Cúcuta 3.250 3.295 45 Medellín 3.135 3.279 144 Pereira 3.250 3.400 150

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

El precio del dólar sigue siendo referencia para quienes necesitan comprar o vender divisas. Este es el valor que registran hoy las casas de cambio. Foto: Banco Unión

Fecha Compra Venta TRM martes 18 de agosto de 2026 3.178.06 3.298.33 3.128.65 lunes 17 de agosto de 2026 3.178.06 3.298.33 3.128.65 domingo 16 de agosto de 2026 3.179.17 3.298.33 3.128.65 sábado 15 de agosto de 2026 3.183.06 3.301.67 3.128.65 viernes 14 de agosto de 2026 3.184.44 3.304.72 3.127.51 jueves 13 de agosto de 2026 3.186.94 3.311.67 3.123.28 miércoles 12 de agosto de 2026 3.182.22 3.311.67 3.121.07

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3.250 3.315 65 Cambios Kapital 3.260 3.300 40 Latin Cambios 3.250 3.320 70 Smart Exchange 3.265 3.320 55

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

¿Va a comprar o vender dólares? Revise el precio que manejan hoy las casas de cambio y tenga en cuenta la diferencia entre compra y venta. Foto: 123RF

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.