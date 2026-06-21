Consejo Gremial y Aliadas denuncian hechos que afectarían la confianza electoral ante la OEA: grave precedente

En la mañana de este 21 de junio, en medio de una agitada jornada electoral, la presidenta de la alianza de gremios y asociaciones empresariales Aliadas y AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, elevó una nueva denuncia ante la Misión de Observación Electoral de la OEA.

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La directiva aseguró que ha evidenciado varios hechos públicos que pueden afectar la equidad, la confianza electoral y la aceptación de los resultados. Indicó que “la neutralidad del Estado es una garantía democrática, no una formalidad” y que Colombia necesita garantías y respeto a la voluntad ciudadana.

Las declaraciones fueron respaldadas por la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, quien aseguró además que “las declaraciones y actuaciones del presidente Gustavo Petro podrían comprometer la neutralidad institucional, la equidad electoral, la confianza en las elecciones de 2026 y el reconocimiento de los resultados. Pedimos seguimiento internacional y garantías para la transparencia del proceso”, precisó.

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En otro de los pronunciamientos, la presidenta de AmCham y Aliadas aseguró que es importante mantener la calma durante la jornada electoral y privilegiar los mecanismos institucionales sobre las versiones no verificadas.

Es decir, aseguró que un trino no reemplaza un acta y que una sospecha no reemplaza una prueba. “Las elecciones se cuestionan con evidencias, no con insinuaciones”.

Natalia Gutiérrez respaldó la solicitud de seguimiento internacional a las elecciones y pidió garantizar la equidad durante la jornada. Foto: VANESA LONDOÑO

¿Cómo se mueven las elecciones durante este 21 de junio?

De acuerdo con los reportes de las autoridades, no se han presentado hechos de orden público relevantes hasta el momento. Las urnas serán cerradas a las 4 de la tarde y la Registraduría ha indicado que se espera que los resultados se conozcan hacia las 6 de la tarde, cuando la mayoría de los votos estén procesados en el preconteo.

Son varios los candidatos y políticos que han hecho un llamado a la calma, tras la alta polarización que se vive actualmente en el escenario.