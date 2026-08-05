¿Se acaba el dólar barato? Las señales que anticipan un cambio de tendencia

El dólar continúa en niveles bajos para los colombianos, pese al repunte registrado esta semana. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) abrió el 4 de agosto en $3.230,44, tras subir $86,30 frente a la jornada anterior, la subida más marcada hasta el momento. Sin embargo, la divisa todavía se ubica cerca de $900 por debajo del precio observado hace un año y alrededor de $527 por debajo del registrado al inicio de 2026.

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De acuerdo con el análisis de Asoblockchain Colombia, este panorama podría comenzar a cambiar tras la decisión del Banco de la República de comprar hasta 4.000 millones de dólares para fortalecer las reservas internacionales.

La primera operación, por 400 millones de dólares, se ejecutará durante agosto, siempre que el dólar permanezca por debajo del promedio de las últimas veinte jornadas.

Para Camilo Suárez, presidente de Asoblockchain Colombia, la intervención del banco central envía un mensaje claro al mercado:

“La señal del banco central es contundente: estos precios son más piso que techo. Quien esperaba un dólar todavía más barato acaba de recibir un aviso oficial de que la ventana se cierra”.

El dólar se ubica cerca de $ 900 por debajo del precio observado el año pasado. Foto: SEMANA

También señala que el comportamiento de la moneda estará influenciado por otros factores, como la posesión del nuevo Gobierno este 7 de agosto, que suele generar expectativas en los mercados, y el aumento de los precios internacionales del petróleo, que fortalece el ingreso de divisas al país y favorece al peso colombiano.

Frente a este escenario, Asoblockchain plantea cuatro recomendaciones para los hogares.

La primera es realizar compras graduales de dólares si se tienen previstos viajes o estudios en el exterior, en lugar de esperar una caída adicional del tipo de cambio.

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La segunda consiste en anticipar la compra de productos importados, especialmente tecnología, ya que muchos comercios aún reflejan el dólar de semanas anteriores y podrían ajustar sus precios si la divisa continúa recuperándose.

La tercera recomendación está dirigida a quienes reciben o envían remesas. Con el reciente incremento del dólar, las familias que reciben giros obtienen más pesos por cada dólar enviado, mientras que quienes transfieren recursos al exterior deberán asumir un mayor costo.

Asoblockchain señala la posesión del nuevo gobierno y y el aumento de los precios internacionales del petróleo, como los principales factores que marcaran el comportamiento de la moneda. Foto: Guillermo Torres / Semana

Finalmente, el gremio insiste en que el ahorro en dólares debe hacerse con prudencia. Suárez recomienda evitar el endeudamiento para comprar divisas y utilizar únicamente plataformas reconocidas, incluso cuando se trate de dólares digitales.

“Nadie sabe dónde cerrará exactamente la tasa hoy, pero el mensaje de la semana es histórico: la era del dólar regalado empezó su cuenta regresiva, y el bolsillo se administra con calendario, no con corazonadas”, concluyó el presidente de Asoblockchain Colombia.