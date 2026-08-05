Dólar abre a la baja en Colombia: precio oficial para este 5 de agosto

El dólar inició la cotización de este 5 de agosto en un precio de $ 3.192, lo que significó una baja de $ 12 frente a la tasa representativa del mercado definida por la SuperFinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.204.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.193. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.185. El precio promedio es de $ 3.188.

Precio del dólar en casas de cambio para el martes, 5 de julio de 2026

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 95,75 millones, registrando además un volumen promedio de 419,95 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,23 %, llegando a las 99,507 unidades.

Esta es la fluctuación de la divisa hoy en la BVC. Foto: NurPhoto via AFP

Los aranceles de Trump, una vez más a examen de la justicia de EE. UU.

Veinticinco estados demócratas demandaron el lunes al gobierno federal estadounidense al considerar que la nueva política arancelaria del presidente Donald Trump excede sus poderes.

El gobierno Trump anunció el 23 de julio aranceles generalizados de entre el 10 % y el 12,5 % sobre 60 socios comerciales de Estados Unidos, luego de una investigación que los acusa de permitir el suministro de bienes de países que recurren a trabajo forzado.

“No existe una relación racional entre el supuesto problema del trabajo forzado en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales generalizados” que impuso la oficina del Representante Comercial (USTR), argumentó la coalición de estados en su demanda.

La paradoja exportadora: en el primer semestre se vendió más al exterior, pero retrocedió el agro

Los aranceles se impusieron tras investigaciones de la USTR sobre denuncias de “trabajo forzado”, realizadas en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

En una declaración transmitida a la AFP, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, aseguró que “Estados Unidos está utilizando su autoridad legal para lograr la eliminación de políticas, actos irrazonables y prácticas que perjudican el comercio estadounidense”.

Washington considera que la mayoría de sus socios comerciales, como por ejemplo la Unión Europea, no se atiene a las mismas exigencias de lucha contra el trabajo forzado que mantiene Estados Unidos.

Los aranceles de Trump, una vez más a examen de la justicia de EE. UU. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Desde que asumió el cargo por su segundo mandato, Trump ha trastocado el comercio mundial al imponer aranceles de amplio alcance tanto a aliados como a adversarios.

Trump ha sostenido que los socios comerciales de Estados Unidos se han estado aprovechando de la mayor economía del mundo y ha buscado utilizar los aranceles como palanca para lograr nuevos acuerdos comerciales.