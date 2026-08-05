Industria del reencauche mueve $653.000 millones al año

El reencauche de llantas se consolida como una de las principales estrategias de economía circular en Colombia. En los últimos 11 años, esta actividad permitió evitar el consumo de más de 81 millones de galones de petróleo y la emisión de 836.196 toneladas de dióxido de carbono (CO₂), gracias a la recuperación de 5.445.000 llantas que extendieron su vida útil mediante un proceso industrial certificado.

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Con el objetivo de fortalecer esta industria, Acoplásticos anunció el lanzamiento de Acoreencauche, una iniciativa que reunirá a las empresas del sector para promover estándares de calidad, innovación, fortalecimiento técnico y trabajo conjunto entre los diferentes actores de la cadena.

El reencauche consiste en reemplazar la banda de rodamiento de llantas cuya estructura aún se encuentra en condiciones óptimas, permitiendo que vuelvan a operar de manera segura. Esta alternativa es utilizada principalmente por flotas de transporte de carga y pasajeros, así como por sectores como la minería, la construcción y el agro, donde representa una opción para reducir costos operativos y aprovechar mejor los recursos.

Además del ahorro de materias primas, el proceso consume 72 % menos energía y 83 % menos agua frente a la fabricación de una llanta nueva, lo que disminuye el impacto ambiental asociado a la producción y reduce la generación de residuos.

Reencauche de llantas evitó el consumo de más de 81 millones de galones de petróleo en 11 años. Foto: Getty Images

El aporte del sector también se refleja en la economía. Actualmente, la industria del reencauche genera alrededor de 5.500 empleos, entre directos e indirectos, y registra una facturación anual cercana a $653.000 millones, impulsando una cadena productiva que involucra fabricantes, proveedores, empresas de transporte y servicios especializados.

Pese a estos resultados, la actividad enfrenta desafíos. Entre ellos está el ingreso de llantas importadas de bajo costo, principalmente desde Asia, que en muchos casos no cumplen con las condiciones necesarias para ser reencauchadas posteriormente, lo que limita su aprovechamiento dentro de un modelo de economía circular y afecta la competitividad de los productores nacionales.

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“En Colombia la tasa de reencauche es muy baja si se compara con países de referencia como Brasil o México. Este es un sector con gran potencial de crecimiento, que ofrece al mercado una solución competitiva, de calidad y que contribuye a la economía circular y a la disminución de desperdicios”, afirmó Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos.

Con Acoreencauche, el gremio busca consolidar al reencauche como una herramienta para impulsar el desarrollo económico, la generación de empleo y un modelo de producción más sostenible en el país.