Paloma Valencia, senadora de la República y excandidata presidencial, emitió un pronunciamiento público con motivo del desarrollo de los comicios para la segunda vuelta presidencial en Colombia.

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La congresista fundamentó su mensaje en la necesidad de la participación ciudadana como mecanismo de preservación de las instituciones democráticas del país. La declaración coincidió con los primeros reportes de afluencia en las urnas.

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Valencia resaltó que es indispensable que “los ciudadanos salgan a votar para defender la Constitución y el Estado social de derecho. El sufragio protege las instituciones frente a proyectos de corte autoritario que buscan modificar las competencias de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral. El voto garantiza que el país mantenga el calendario electoral regular en los próximos cuatro años”.

Hoy se decide el futuro. Tu voto defiende la Constitución, las instituciones y la democracia.



No permitamos que el Pacto Histórico abra la puerta al autoritarismo. Votemos en contra de @IvanCepedaCast . 🇨🇴🗳️ pic.twitter.com/3pJsvZajkY — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 21, 2026

La legisladora añadió que los indicadores internacionales muestran un retroceso en las democracias de América Latina y del resto del mundo en comparación con las últimas décadas. Comentando que “algunos dicen que es una exageración, nadie se va a volver como Venezuela. Pero eso creían los venezolanos y creen muchos países del mundo”.

De igual manera, señaló que la participación en las urnas constituye una herramienta legal para contrarrestar los modelos de gobierno restrictivos y asegurar la alternancia en el poder ejecutivo.

Desarrollo de la jornada electoral y posiciones de los candidatos

La jornada electoral de este domingo 21 de junio avanza bajo parámetros de normalidad en las diferentes regiones del territorio nacional.

Los puestos de votación habilitados por la Registraduría Nacional abrieron al público a las 8 de la mañana y mantendrán la recepción de sufragios hasta las 4 de la tarde. Los ciudadanos eligen al sucesor de la jefatura de Estado para el periodo constitucional 2026-2030.

La competencia democrática se define entre Abelardo de la Espriella, representante del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda Castro, aspirante de la coalición Pacto Histórico.

Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y Abelardo De La Espriella, de Defensores de la Patria, se miden en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia. Foto: Fotomontaje El País

Ambas fórmulas presidenciales ejercieron su derecho al voto en las primeras horas de la mañana en sus respectivas mesas asignadas por la organización electoral.

El candidato Abelardo de la Espriella sufragó en la ciudad de Barranquilla, localidad donde está concentrado su equipo de campaña y donde recibirá los boletines informativos de preconteo junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

Por su parte, Iván Cepeda Castro permanecerá en la ciudad de Bogotá en compañía de la aspirante a la vicepresidencia Aída Quilcué para esperar los consolidados oficiales.