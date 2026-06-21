Elecciones 2026: en medio de una multitud, Abelardo De La Espriella votó en Barranquilla

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella votó en la mañana de este domingo, 21 de junio, en la ciudad de Barranquilla.

El aspirante del movimiento Defensores de la Patria acudió al puesto de votación del colegio La Enseñanza, en el norte de la ciudad, junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, sus hijos y su jefe de debate, Mauricio Gómez Amín.

Abelardo De la Espriella tras ejercer el voto. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El candidato lució la camiseta de la Selección Colombia junto a sus familiares y, antes de depositar su voto, lo mostró ante la multitud de personas en el lugar.

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Tras votar, De la Espriella afirmó que Colombia gana en las elecciones de este domingo. “Vamos a derrotar al régimen con la ayuda del pueblo colombiano y de Dios. Hoy Colombia gana. Firmes por la patria”, expresó el candidato, quien saludó y se tomó fotografías con varios votantes.

Abelardo De la Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Votar temprano

Antes de ir a sufragar, De la Espriella envió varios mensajes en sus redes sociales en los que invitó a sus seguidores a sufragar temprano.

“Les pido que salgan temprano a votar, que lleven a sus familias, que inviten a sus amigos y que le pongan la raya al Tigre. Cada voto cuenta y cada colombiano puede hacer la diferencia. Hoy más que nunca estamos unidos, con fe, esperanza y amor por nuestra Nación. ¡Vamos a construir juntos la Patria Milagro!”, afirmó.

En otro trino, De La Espriella dijo que en los comicios de este domingo está en juego “el futuro de nuestros hijos y nietos” y aseguró que él es la persona que “requiere Colombia” en este momento.

“Hoy, nos jugamos el futuro de nuestros hijos y nietos; no soy el candidato perfecto, pero soy el que requiere Colombia para sacarla de sus horas más oscuras. ¡Desde hoy comienza la patria milagro! Vamos todos a votar por el Tigre. Firme por la patria”, expresó.

El contundente mensaje de Abelardo De La Espriella al petrismo a pocas horas de la segunda vuelta presidencial de este domingo