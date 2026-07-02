Figura de Colombia es noticia en pleno Mundial 2026: lo buscan desde la Premier League

A Jhon Lucumí, titular y figura de la Selección Colombia en este Mundial 2026, lo buscan dos equipos de la Premier League. Al menos así lo revela la prensa deportiva nacional este jueves, 2 de julio.

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Cabe recordar que Lucumí tiene contrato con el Bolonia de la Serie A italiana. El vínculo entre el jugador y la institución va hasta junio de 2027, y Transfermarkt le coloca un valor de 22 millones de euros al zaguero cafetero.

“Dos equipos de la Premier League pujan por Jhon Lucumí”

Quien entregó la información fue el periodista Alexis Rodríguez, por medio de su cuenta de X. Era de esperarse que Lucumí tuviera mercado, pues su papel con Colombia en el Mundial 2026 ha sido para aplaudir.

Sin embargo, no solo en la Premier League tendrían interés en Jhon. Desde hace semanas, en Europa señalan que Juventus hizo ofertas al Bolonia por el colombiano, pero no hay nada concreto aún más allá de los rumores.

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ONCE CALDAS

Nieto y Londoño encaminados, aunque al central le puede aparecer un interés del Junior (Si Monzón no arregla)



JHON LUCUMI

A la oferta de la Juventus le salió competencia en la Premier League, 2 equipos (uno del BigSix)… pic.twitter.com/hvUPNpBWNv — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) July 2, 2026

Bolonia es el tercer equipo en la carrera de Jhon Lucumí. Allí llegó en agosto de 2022, procedente del Genk de Bélgica, y antes tuvo su debut en el profesionalismo con Deportivo Cali. De confirmarse su traspaso después del Mundial, se trataría del cuarto club para el colombiano.

El técnico de la Selección Colombia encontró en Lucumí, y en Dávinson Sánchez, una pareja de centrales sólida que salvaguarda el pórtico cafetero. Esto se explica en números, pues con la fase de grupos finalizada, a la Tricolor solo le hicieron un gol en tres partidos.

Colombia piensa en Ghana

Tanto Lucumí como sus compañeros preparan el partido contra Ghana, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Será este viernes, 2 de julio, a partir de las 8:30 p.m. en Kansas City. El que gane avanzará a octavos, mientras que el que pierda se irá a casa.

Hasta ahora, los cuartos de final alcanzados por Colombia en Brasil 2014 continúan siendo su mejor participación en un Mundial masculino de mayores. Si la selección nacional supera esa instancia en la edición de 2026, avanzará a las semifinales y asegurará el tan anhelado octavo partido, ya sea por disputar la final o el encuentro por el tercer puesto.

Ghana y Colombia se verán cara a cara en los dieciseisavos del Mundial 2026. Foto: Fotos: Getty Images

“Aprendimos lo que veníamos predicando: que ningún partido es fácil y que los detalles son importantes. En esas cosas debemos seguir mejorando para llegar a donde queremos llegar, que por ahora es pasar a los octavos de final”, afirmó Néstor Lorenzo en rueda de prensa.