Carlos Queiroz rompió el silencio sobre James Rodríguez: dejó fuerte respuesta a la polémica

En la tarde de este jueves, 2 de julio , el técnico de Ghana, Carlos Queiroz, habló en rueda de prensa previa al partido contra Colombia. El compromiso se desarrollará este viernes, 3 de julio, en Kansas City y a partir de las 8:30 p.m.

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Fueron varias las preguntas que le hicieron a Queiroz, quien dirigió a la Selección Colombia entre 2019 y 2020. Una de ellas por las presuntas diferencias que tuvo con el 10 y capitán de la Tricolor, James Rodríguez.

James Rodríguez y Carlos Queiroz en la Selección Colombia. Foto: Getty Images

“Tienes que hablar con él, no conmigo”: Carlos Queiroz

“No sé cuáles son las fuentes que tienes que no ha conectado conmigo, es una situación que tienes que hablar con él, no conmigo. Mi trabajo como entrenador es sacar lo mejor de todos los jugadores en la cancha. Si lo están haciendo bien en la cancha, ese es mi trabajo y lo que quiero de todos“, arrancó afirmando Queiroz, en rueda de prensa, y en declaraciones recogidas por As Colombia.

Y añadió: “No tengo una posición diferente para uno o para otro, todos los jugadores tienen que trabajar para el equipo, tienen que jugar bien, tienen que entrenar bien y después las decisiones vienen para el partido. El comentario que haces me sorprende, porque entonces seguro tienes informaciones internas o personales que no tengo”.

🎙️🇬🇭 Queiroz se molestó cuando le preguntaron por James Rodríguez. “Me da igual”, dijo sobre rumores más allá de lo deportivo.



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Cabe recordar que en noviembre de 2020, cuando Colombia cayó estrepitosamente contra Ecuador (6-1) por eliminatorias, se habló de un camerino roto y de una relación quebrantada entre los jugadores cafeteros y el técnico Queiroz. Días después, el contrato entre el el estratega y la Federación Colombiana de Fútbol se rompió.

Sorpresa ha causado la respuesta de Queiroz tras la pregunta sobre James Rodríguez. Fue evidente que no le agradó del todo, y aumenta la expectativa de cara al reencuentro de este viernes en Kansas.

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Más palabras de Queiroz sobre la Selección Colombia

“No tengo una posición diferente para uno o para otro, todos los jugadores tienen que trabajar para el equipo, tienen que jugar bien, tienen que entrenar bien y después las decisiones vienen para el partido. El comentario que haces me sorprende, porque entonces seguro tienes informaciones internas o personales que no tengo”, enfatizó Queiroz.

Y, por la misma línea, cerró la idea con contundencia: “Pero mañana es otra historia, nosotros vamos a jugar nuestro estilo, con nuestras fuerzas y seguro que vamos a aportar más problemas para Colombia durante el partido”.