¿Quiénes ganan más? Estos son los cargos mejor pagados del Estado colombiano

Falta poco para que inicie una nueva legislatura y que más de 200 congresistas se posesionen e inicien sus labores en el Congreso. Además, dentro de poco también se posesionará el nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella, luego de que el país tomara esa decisión en las urnas. Con los distintos cambios que se vienen, muchos se preguntan sobre los salarios que reciben estos funcionarios.

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Esto debido a que pueden variar dependiendo de los cambios de gobierno y de otras leyes. De acuerdo con La República y datos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, estos son los sueldos más altos que reciben los cargos del Estado.

El Congreso concentra algunos de los funcionarios mejor pagados del país. Conozca el ranking completo. Foto: Getty Images

Es importante tener en cuenta que para este sondeo se excluyeron a los magistrados y también a los miembros de la Fuerza Pública.

En primer lugar, es importante tener en cuenta que el Congreso de la República es la entidad del Estado con los funcionarios con mayor remuneración. El subsecretario general recibe una asignación básica mensual de $ 19,8 millones, pero con las primas y otros rubros adicionales, llega a $ 89,22 millones mensuales. Su gasto mensual es de $ 123,4 millones.

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En segundo lugar se encuentra el director general del Congreso de la República, con una asignación básica de $ 25,3 millones mensuales pero con un salario total mensual de $ 65,7 millones. Su gasto total es de $ 98,8 millones.

Salarios, primas y otros beneficios elevan la remuneración de estos altos cargos del Estado colombiano. Foto: Cristian Bayona

El tercer cargo es el del ministro de Justicia y del Derecho, que tiene un salario total de $ 37, 3 millones de pesos. Sin embargo, el gasto total mensual de este funcionario es de $ 85,5 millones.

En el cuarto lugar está el secretario general del Congreso de la República, quien ostenta un salario mensual de $49,70 millones y tiene un gasto total mensual de unos $81,7 millones.

Finalmente en el sexto lugar está el superintendente financiero de Colombia, que ostenta un salario mensual de $ 42,10 millones y que tiene un gasto mensual de $ 81,09 millones.