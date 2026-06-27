Abelardo De La Espriella tendría mayorías en el Congreso para tramitar sus reformas. Esta será la estrategia para sacar adelante sus propuestas

Uno de los principales retos que tendrá el presidente electo Abelardo De La Espriella será garantizar la gobernabilidad en el Congreso que iniciará labores el 20 de julio. El primer año de gobierno es el más importante y en el que se deben tramitar las principales reformas.

Centro Democrático anuncia que será bancada de gobierno de Abelardo De La Espriella

En el caso de De La Espriella, ya se han dado algunas puntadas de los temas que serían prioritarios para el país. Por ejemplo, se deberá tramitar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que es la hoja de ruta del Gobierno cada cuatro años; asimismo, según congresistas, serán claves los temas de seguridad, la salud, una reforma a la justicia y otros proyectos para ajustar las finanzas del país. Sobre este último punto ya se habla de una posible ley de financiamiento o reforma tributaria que podría sacar adelante el nuevo Gobierno.

Rodrigo Lara, quien será el ministro del Interior, será la persona encargada de lograr esa gobernabilidad a través del diálogo y la concertación con las diferentes bancadas.

Aunque Abelardo De La Espriella adelantó su campaña sin partidos políticos, los necesitará para sacar adelante sus reformas. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA/ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA.

¿Cómo están las fuerzas políticas en cada una de las cámaras? Uno de los retos que tendrá el Gobierno en el Congreso será lograr las mayorías para sacar adelante las reformas más importantes.

En el Senado, la coalición de Gobierno estaría compuesta por los 17 miembros del Centro Democrático y los seis de Cambio Radical, que hicieron una coalición con Alma. Por ahora, son las únicas colectividades que han hecho pública esa decisión.

Partido Conservador envía mensaje a Abelardo De La Espriella: “Para recuperar a Colombia”

A ellos se les sumarían los 11 senadores del Partido Conservador, los 13 del Partido Liberal y los cuatro de Salvación Nacional, la colectividad que lidera Enrique Gómez, quien formó parte de la campaña de De La Espriella y que coavaló al presidente electo. Aunque el Partido de la U no ha anunciado su posición, se espera que pueda ser de gobierno o se declare en independencia para sumarse a los proyectos que crea que benefician al país.

El apoyo de los legisladores de diferentes bancadas será clave para Abelardo De La Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Toca arrancar bien, que el presidente se siente rápidamente con los partidos que estén dispuestos a construir la gobernabilidad. En el caso del Partido Liberal, la disposición está desde la campaña”, dijo Héctor Olimpo, senador electo de ese partido.

La oposición estaría conformada por los 25 senadores del Pacto Histórico, más las 11 curules de la Alianza Verde y los dos senadores del Mais. Iván Cepeda ya aceptó su curul en el Senado, como le corresponde por el Estatuto de Oposición. Los cinco senadores de la coalición Ahora Colombia estarían definiendo si forman parte de la oposición o se declaran en independencia.

Abelardo De La Espriella, a buscar gobernabilidad: así le va al presidente electo en el nuevo Congreso

Para el caso de la Cámara de Representantes, la oposición estaría liderada por Aida Quilcué, quien asumirá la curul por el Estatuto de la Oposición, al igual que Cepeda. Además, participarán los 39 congresistas del Pacto Histórico, los nueve de la Alianza Verde, dos curules del Consejo Comunitario El Naranjo (las curules afro) y una del Movimiento Unidad en Minga (indígena). Se espera saber qué decisión tomarían las 16 curules especiales de paz, que por lo general están inclinadas a la izquierda; y falta conocer la posición de los tres congresistas del partido ASI y la decisión que tomaría el Nuevo Liberalismo, que tiene dos curules en la Cámara.

Algunos partidos políticos ya han manifestado su apoyo a Abelardo De La Espriella. Foto: Montaje Semana

De otro lado, entre los que apoyarían las reformas del Tigre están las 30 curules del Centro Democrático, las 29 del Partido Liberal, las 20 del Partido Conservador, las diez de Cambio Radical, las dos de Creemos y una de Salvación Nacional.

“Creo que el presidente ya tiene las mayorías de manera informal porque, tanto en Cámara como en Senado, la mayoría es de centroderecha, entonces, si los sumamos, lograría esa mayoría”, afirmó el representante Christian Garcés, del Centro Democrático.

Uribismo se suma al Gobierno de Abelardo De La Espriella: Centro Democrático anunció contundente respaldo en el Congreso

Resta conocer las posiciones que tendrán las dos curules del Partido Demócrata Colombiano (que avaló a Miguel Uribe Londoño) y las dos de Colombia Renaciente, pues, aunque se trata de partidos que representan a las negritudes, estarían más cercanos a las ideas del Gobierno entrante.

Los primeros 100 días del mandato de Abelardo De La Espriella serán claves para hacer las alianzas que se necesiten y empezar a sacar adelante las reformas que requieren el país y el presidente electo para cumplirle a su electorado y ejecutar su plan de gobierno.