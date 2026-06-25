Partido Conservador envía mensaje a Abelardo De La Espriella: “Para recuperar a Colombia”

Tras el cierre de los escrutinios correspondientes a la segunda vuelta de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) colombiano ratificó los resultados de las votaciones para el periodo constitucional 2026-2030.

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La autoridad electoral formalizó la entrega de la credencial oficial que acredita a Abelardo De La Espriella como presidente electo de la República de Colombia. El acto protocolario se desarrolló en la ciudad de Bogotá ante los magistrados de la corporación.

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Formalización del documento y mensajes institucionales

El documento técnico fue entregado por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, durante una sesión pública especial.

Con este procedimiento legal se da por terminada la fase administrativa de los escrutinios, quedando el ciudadano electo habilitado para la toma de posesión el próximo 7 de agosto. Posterior a la entrega del acta, diferentes agrupaciones del espectro político emitieron pronunciamientos públicos dirigidos al nuevo mandatario.

¡La democracia y los colombianos hablaron y hoy se ratifica su mandato! Felicitamos al Presidente electo @ABDELAESPRIELLA y su vicepresidente @jrestrp por recibir la credencial que oficializa el respaldo de millones de colombianos para avanzar hacia una nueva Colombia. Es el… — Partido Conservador (@soyconservador) June 25, 2026

El Partido Conservador emitió un comunicado a través de sus canales oficiales señalando:

“La democracia y los colombianos hablaron y hoy se ratifica su mandato. Felicitamos al presidente electo Abelardo De La Espriella y su vicepresidente Jorge Restrepo por recibir la credencial que oficializa el respaldo de millones de colombianos para avanzar hacia una nueva Colombia”.

El partido concluyó su mensaje indicando: “Es el momento de unirnos para recuperar a Colombia y hacer realidad la Patria Milagro”.

Análisis de la gobernabilidad en el Congreso

La estrategia de campaña de De La Espriella se enfocó en mantener un perfil independiente de los partidos tradicionales, evitando compromisos de gestión con las organizaciones previas.

No obstante, la conformación de la rama legislativa plantea variables específicas para el desarrollo de su agenda de gobierno.

Seguramente, el gobierno entrante requerirá del apoyo de bancadas organizadas para avanzar en las reformas.

Conformación del Senado de la República. Foto: Federico Ortiz Jimenez

El Partido Conservador anunció su respaldo a la candidatura presidencial durante la segunda vuelta y es considerado por los analistas un sector clave para el apoyo legislativo.

Ambas partes registran puntos de coincidencia en las propuestas programáticas de derecha y centroderecha, enfocadas en la seguridad y el manejo de la política económica. Los acercamientos entre el equipo de empalme y las bancadas continuarán durante las semanas previas a la instalación del Congreso.